الصحافة العالمية بين «استسلام» الريال و«درس» هالاند!

عمرو عبيد (القاهرة)

ترى صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن هزيمة ريال مدريد أمام فياريال في الجولة 28 من «الليجا»، تُعد بمثابة «إعلان استسلام» من قبل الفريق المدريدي في سباق الدوري، حسب عنوانها فوق غلافها، وقالت إن فوز برشلونة على جيرونا يوازي «ضربة نهائية» وحاسمة لسباق اللقب.

واتفقت «سبورت» بالطبع مع هذا الرأي، إذ كتبت فوق غلافها إن «الريال» تخلى تماماً عن «حلم الليجا» قبل 10 مراحل من بلوغ خط النهاية.

وعلى الجانب الآخر، بررت «ماركا» تلك الخسارة بقولها إن انشغال «الملكي» بمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا هو سبب ما حدث أمام «الغواصات»، وإن تفكير أنشيلوتي اقتصر على ذلك لدرجة تأكيده أن الهزيمة لن تؤثر على مباراة «البلوز»، وهو ما اهتم به الإيطالي فقط.



في حين كتبت «آس» عن «الرسالة التحذيرية»، التي أطلقها النيجيري صامويل شوكويزي، النجم الأول لتلك المباراة بلا منازع، ليستفيق «الملكي» سريعاً ويُصحح الأخطاء قبل خوض مباراة الذهاب في ربع نهائي «الشامبيونزليج»!

وكالعادة سطع نجم «الأسطوري» ميسي فوق الأغلفة الكتالونية، حيث كتبت «موندو ديبورتيفو» عن «البرنامج» الذي وضعته إدارة برشلونة للتعامل مع ملف «البرغوث»، مؤكدة أن الخطوات مُستمرة في إعداد الملف المالي لإرضاء «ليو» وتجنب خرق «قواعد اللعب النظيف» الخاصة بالرابطة الإسبانية، لكن الأهم يتمثل في نقطتين أخريين، تتعلق إحداهما بضرورة بدء الحديث معه من جانب الرئيس لابورتا بصورة مباشرة، والثانية تبدو الأكثر سهولة فيما يتعلق بالتواصل مع تشافي، الذي لم يتحدث حتى الآن، لكن «التلميحات» وهتافات المدرجات تحمل «رسائل واضحة» في هذا الصدد.

وفي إنجلترا، خطف إيرلينج هالاند الأضواء كالمعتاد كلما لعب وسجل وأبدع في «البريميرليج»، وقالت صحيفة «مانشستر إيفينينج» إن قطار مانشستر سيتي لا يتوقف في «سباق اللقب» بفضل تألق النرويجي وزملائه، وبعدما بلغ هالاند هدفه الـ30 في بطولة الدوري والـ44 في مختلف البطولات، وبات على مقربة 3 أهداف فقط من كسر رقم المصري محمد صلاح مع ليفربول، حيث نشر الموقع الجماهيري التابع لـ«الريدز» تقريراً حول ضرورة تعلم إدارة ليفربول «درس» انتقال هالاند إلى السيتي في الصيف الماضي!

ومن أجل السعي الجاد للتعاقد مع «مهاجم مشابه» للنرويجي حسب الوصف، يرى التقرير أن الياباني كاورو ميتوما هداف برايتون هو «الهدف الأول» ليورجن كلوب في الصيف القادم، حيث وصفه باسم «هالاند الثاني»، بعدما سجّل 7 أهداف في «البريميرليج» ليحطم الرقم القياسي للاعبين اليابانيين في الدوري خلال موسم واحد، وبات هدفاً لكثير من الفرق الكبرى، لما يتمتع به من طول القامة والقوة الجسدية والسرعة وإجادة ألعاب الهواء، ليكون بمثابة «نسخة مكررة» من هالاند، حسب وصف التقرير «الأحمر».