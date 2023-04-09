«بن دري» بطل «ماسترز البولو»



دبي (الاتحاد)



أحرز «بن دري لامار«كأس الماسترز للبولو، بعد فوزه على «الحبتور أيه إم» بفارق نصف هدف «6-5.5»، في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وأحرز «ذئاب مهرة» كأس الترضية، بعدما تغلب على «مونت هيسكث» 9-6.5

وقام بابو كي لونابان مدير عام شركة واي ام اس الهندسية الراعي الرسمي للبطولة، بتتويج الفائزين، ونال راشد بن دري لاعب «بن دري» جائزة الأفضل في المباراة، والمهر فريك لريان العجاجي أفضل خيل.

وقال محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو: المباراة تستحق أن تكون ختام البطولة التي أظهر فيها اللاعبون المواطنون قدرات فنية هائلة، ونهنئ «بن دري» البطل المتوج، وفي البولو يشعر كل لاعب بأنه الفائز، لأن الجميع يشارك بروح «الأسرة الواحدة».

وأعرب محمد بن دري قائد «بن دري لامار» عن سعادته بالفوز، مشيراً إلى أن المباراة جاءت قوية ومتكافئة، وقدم الفريقان أداءً مثيراً، ويستحقان التهنئة، وتساوت الكفتان حتى «الرمق الأخير» وحسم فريقه الفوز في الثواني الأخيرة.

شهدت المباراة النهائية إثارة كبيرة، في حضور جماهير وعشاق البطولة، بعدما سيطر «الحبتور» على أحداث اللقاء، حيث تقدم 2-1 في الشوط الأول، بالإضافة إلى «نصف جول» مقابل فارق التصنيف «الهانديكاب»، وواصل التقدم في الشوط الثاني 3-2، إلا أن «بن دري لامار» أدرك التعادل 4-4 في الشوط الثاني، وظل التفوق للحبتور بفارق «نصف هدف»، وفي الشوط الرابع سجل «بن دري» هدفين، فيما أحرز «الحبتور» هدفاً، لتنتهي المباراة بـ 6 أهداف مقابل 5 أهداف ونصف.