شباب الأهلي يواجه النصر على «درع السلة»



علي معالي (دبي)



استعاد شباب الأهلي لكرة السلة توازنه محلياً، بالفوز على الوصل 87- 83 في المباراة «الفاصلة»، والتأهل إلى نهائي الدوري وملاقاة النصر يوم السبت المقبل، في ذهاب النهائي على صالة شباب الأهلي، ونجح «الفرسان» في حسم «الفاصلة» أمام «الإمبراطور»، بعد في مباراة قوية وحماسية بين الفريقين.

حسمت الخبرات الكبيرة في شباب الأهلي المواجهة المثيرة، رغم العرض الرائع الذي قدمه الوصل بقيادة المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم، حيث اكتسح «الأصفر» الربع الأول 26-17، وتعادل الفريقان 24-24 في الربع الثاني، وتفوق شباب الأهلي 17- 11، و29- 22، في الربعين الثالث والرابع، وأدار المباراة الطاقم الدولي المكون من سالم الزعابي، محيي الدين خطاب، محمد ريان، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

غاب عن شباب الأهلي قيس عمر للإصابة، وهو ما تأثر به الفريق كثيراً نظراً لخبرته وكفاءته في المباريات الحاسمة، وغاب عن الوصل خليفة خليل، أحد الأوراق المهمة.

استطاع شباب الأهلي حسم المباراة بفضل شخصية اللاعبين، رغم أن الفارق وصل إلى 14 نقطة لمصلحة الوصل، إلا أن «الفرسان» ظل يقاتل حتى حسم بطاقة التأهل، ليقترب خطوة نحو الاحتفاظ باللقب.

وعندما يلتقي شباب الأهلي مع النصر في النهائي فإن الفريقين يجددان ذكريات نهائي 2018، والذي شهد تفوق «الفرسان» على «العميد»، إلا أن الصورة مختلفة هذا الموسم، نظراً لقوة «الأزرق» تحت قيادة المدرب حسام الوكيل الذي يطمح إلى اللقب مع النصر.