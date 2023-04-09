«دبي أونر» يطيح «النخبة» في «بطولة إليزابيث»



عصام السيد (أبوظبي)



تعد بطولة الملكة إليزابيث ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر التي تبلغ جائزتها 5 ملايين دولار أسترالي، جوهرة تتويج البطولات في مضمار «راندويك» الأسترالي، حيث شهدت تحدياً مثيراً بين الجواد الإماراتي «دبي أونر» لمحمد بن عبيدة، وبين البطل المحلي «أنامو» لـ «جودلفين» الذي حل في المركز الثالث، في مشاركته الأخيرة في أستراليا، قبل التوجه لبريطانيا.

وعانى ممثل جودلفين «أنامو» البالغ أربع سنوات من هزيمته الثانية فقط، من آخر تسعة سباقات له، بعد أن فاز بستة سباقات على أعلى مستوى في تلك الفترة، بما في ذلك كوكس بليت، ويستهدف سباق لوكينج ستيكس في نيوبري يوم 20 مايو، قبل التوجه إلى مهرجان رويال أسكوت.

ودوّن «دبي أونر» المنحدر من نسل «برايد أوف دبي» بإشراف ويليام هاجاس، اسمه في الكتب، عندما سجل فوزاً كبيراً في الفئة الأولى بسباق رانفيت ستيكس في روزهيل الشهر الماضي، في أول بداية أسترالية له، وقدم أداءً آخر في الذروة.

وطارد «دبي أونر» بقيادة توم ماركواند الجواد القوي «أنامو»، بقيادة جيمس ماكدونالد الذي كان يسعى وراء قمة الصعود، فيما ضبط المتحدي الياباني «يونيكورن ليون» إيقاع السباق الذي أقيم على المضمار العشبي.

ولكن «دبر أونر»، وبعد تنافس مثير، تفوق على الثنائي، قبل أن ينطلق إلى الصدارة ليفوز بفارق طولين ونصف طول عن «مويونجا» الذي سجل انطلاقة متأخرة، ليحقق المركز الثاني، فيما تراجع «أنامو» إلى المركز الثالث.

وفاز المدرب البريطاني ويليام هاجاس ببطولة الملكة إليزابيث ستيكس في عامي 2020 و2021 مع «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لذلك ليس غريباً على النجاح في هذا السباق، رغم أنها المرة الأولى التي يقوم فيها المدرب بالرحلة ليشهد الفوز.

وقال هاجاس: «استرخى (دبي أونر) بشكل جيد للغاية، وكنت أدرك أنه عندما يرتاح جيداً سوف يتعافى ويتحسن جيداً، كنا نعرف أن (أنامو) حصان رائع، لا يمكنك أن تتفوق عليه بسهولة، لكن هذا الحصان أكد وجوده هنا وفاز بشكل جيد».

وأضاف: «إنه حصان جيد جداً، وفي حالة ذهنية رائعة، ويبدو رائعاً، إنني أشعر بسعادة غامرة، لقد أنجز مهمته، ومن المرجح أن تكون هونج كونج المحطة التالية لـ (دبي أونر)، قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة».

وتم شراء «دبي اونر» مقابل 110.000 جنيه إسترليني في مزاد تتارسالز الإنجليزي لشهر أكتوبر، وهو فائز بالعديد من سباقات الفئة الثانية في فرنسا، وحل في الميزان في مستوى الفئة الأولى في المملكة المتحدة، وسجل 6 انتصارات و4 مرات في المركز الثاني من 17 مشاركة.