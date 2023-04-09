«أقوياء اليد» ينادي «الملك 17»



رضا سليم (دبي)



اقترب الشارقة من حسم درع «دوري أقوياء» اليد للمرة السابعة على التوالي، والسابعة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على شباب الأهلي 27-24، في المباراة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، ضمن الجولة الرابعة من الدور النهائي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-14.

ورفع «الملك» رصيده إلى «14 نقطة»، وتبقى له 3 مباريات، أمام العين 14 أبريل الجاري، والجزيرة والوصل، فيما وصل «الفرسان» إلى 12 نقاط، ويتبقى له لقاءات النصر ودبا الحصن ومليحة.

ونجح العين في الفوز على الوصل 31-27، في المباراة التي جرت بالجولة نفسها، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الإمبراطور» 16-13، إلا أن «الزعيم» عاد بقوة في الشوط الثاني، وحسم المواجهة لمصلحته، ورفع «البنفسج» صيده إلى 11 نقطة، فيما وصل «الأصفر» إلى 6 نقاط.

استمتع الجمهور بالأداء واللمحات الفنية، في قمة الشارقة وشباب الأهلي، خاصة أن المباراة جاءت سريعة، وافتتح أحمد عبدالله لاعب «الملك» التسجيل في الدقيقة الأولى، إلا أن «الفرسان» نجح في التقدم خلال الشوط الأول، ووصل الفارق إلى 3 أهداف، قبل أن يهبط أداء الفريق، وتزداد الأخطاء، لينتهي الشوط بفارق هدف لمصلحة «الفرسان».

وتحول الشوط الثاني تدريجياً لمصلحة الشارقة الذي عادل النتيجة، وتقدم للمرة الأولى 20-19 في الدقيقة 10، ولم يستطع شباب الأهلي العودة، بعدما تألق الحارس الدولي محمد إسماعيل، ومنع أهدافاً محققة، ليستحق نجومية اللقاء، ويوسع الشارقة الفارق 3 أهداف في بعض فترات المباراة، بينما تسابق لاعبو «الفرسان» في إهدار الفرص السهلة، ما أفقدهم فرصة العودة.

وسجل مصباح الصانعي لاعب الشارقة 11 هدفاً، وتبعه زهير نعيم 7 أهداف، وأحمد عبدالله 3 أهداف، وطارق شاهين ورحمة غالب هدفين، وفراس محمد وسيف العدواني «هدف».

أدار المباراة الطاقم القاري الأوزبكي خاسان إسماعيلوف وخوسان إسماعيلوف، بناء على طلب شباب الأهلي، ومعه على الطاولة، نبيل خميس وياقوت خاطر، والمراقبون عبدالله خميس وفاضل غلوم.

ويتصدر الشارقة القمة وله «14 نقطة»، يليه شباب الأهلي «12 نقطة»، والعين الثالث «11 نقطة»، ومليحة الرابع «8 نقاط»، متساوياً مع الجزيرة الخامس، ويأتي النصر سادساً وله «7 نقاط»، والوصل السابع «6 نقاط»، ودبا الحصن الأخير بـ «4 نقاط».