جالتييه يجلس على مقعد «طيار»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



ما يزال وضع كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان في خطر، وتحت ضغط نفسي رهيب، لن يتخلص منه، إلا إذا نجح في الفوز على منافسه الأول لانس يوم السبت المقبل في «الجولة 31» من الدوري الفرنسي، إذ أن الفوز على لانس يوسع الفارق بينهما إلى 9 نقاط لمصلحة سان جيرمان.

وأنهى سان جيرمان أنهى سلسلة سيئة من النتائج، منها هزيمتان متتاليتين في آخر جولتين بالدوري، واستطاع أن يفوز في «الجولة 30» على نيس 2-صفر.

غير أن الفوز على نيس لم يزل الشكوك حول وضع جالتييه الذي يبدو أشبه بقائد طائرة يجلس على «مقعد قابل للانفصال في أي وقت على حد قول شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، بالإطاحة بالمدرب خارج الفريق، ولهذا فإن جالتييه الذي تعرض لإساءات بالغة، من خلال لافتة كبيرة تسب والدته في مدرجات ملعب أليانز ريفييرا معقل نيس، يسعى لإصلاح موقفه وتقديم أفضل ما عنده لتجاوز الأزمة .

وقالت الشبكة إن ردود الفعل داخل النادي الباريسي تحسنت كثيراً بعد فوز الفريق خارج الديار، وأوقف من خلاله نزيف النقاط ، غير أن الكل يأمل في أن تستمر الصحوة السبت المقبل، حتى يمكن للفريق أن ينهي الموسم بطريقة متوازنة وناجحة ، وإن كان هذا لن يغير شيئاً بالنسبة لـ «هشاشة» وضع جالتييه بالنسبة للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وأمضى جالتييه أربعة أشهر صعبة على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث تعرض للإقصاء من دوري الأبطال على يد بايرن ميونيخ، ومن كأس فرنسا أملم أوليمبيك مارسيليا، وخسر5 مباريات في الدوري الفرنسي منذ بداية يناير الماضي، ما جعل معظم المصادر الصحفية الفرنسية تتنبأ بأن رحيله عن «حديقة الأمراء» مسألة وقت.