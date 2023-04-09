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جوارديولا: هالاند في مستوى ميسي ورونالدو

جوارديولا: هالاند في مستوى ميسي ورونالدو
9 ابريل 2023 09:50

ساوثهامبتون (رويترز)

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم إرلينج هالاند في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في الفوز 4-1 على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة، ليرفع رصيده إلى 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري.
ويتساوى رصيده الآن مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003 ومحمد صلاح في 2017-2018.
وأبلغ جوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: عشنا عقدين مذهلين مع كريستيانو وميسي، لكنه ينتمي لهذا المستوى.
وامتدح هدفه الثاني المذهل من وضع الطيران، حين أحسن التعامل مع تمريرة جاك جريليش العرضية، قائلاً: ليس سهلاً التقاط كرة في السماء وتوجيهها نحو الأرض، لا يمكن تخيل امتلاكه هذه البراعة بطوله الفارع.
وانضم هالاند «22 عاماً» إلى السيتي من بروسيا دورتموند هذا الموسم، وأصبح الآن على بُعد أربعة أهداف من الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي لآلان شيرر وآندي كول «34 هدفاً».

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ساوثهامبتون
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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