«الفرسان».. خطوات واثقة قبل «ديربي دبي»



مراد المصري (دبي)



واصل شباب الأهلي «الخطوات الواثقة»، نحو الصعود إلى «منصة التتويج» للمرة الثامنة، في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حقق الفوز على البطائح 3 -صفر، في «الجولة 22»، للمسابقة، وذلك مع تبقي 4 محطات، على ختام الموسم، سيكون المنعرج الأهم فيها اختباري «الديربي» في دبي أمام النصر والوصل على التوالي، في الجولتين المقبلتين، من أجل تحديد ملامح السباق في «الأمتار الأخيرة».

وظهرت شخصية «الفرسان» التي تميز بها هذا الموسم، خلال مواجهة «الراقي»، بداية مع استمرارية السلسلة الإيجابية التي بلغت 10 مباريات على التوالي، من دون خسارة في الدوري، انتزع خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات، إلى جانب تفرده بأنه أكثر فريق افتتح التسجيل هذا الموسم في 9 مناسبات، ومواصلة الأداء الجماعي، بعدما توزعت أهدافه على ثلاثة لاعبين مختلفين.

وخطف فيدريكو كارتابيا نجومية اللقاء، بعدما سجل من ضربة جزاء وصنع هدفاً آخر بتمريرة ساحرة إلى زميله يوري سيزار، والذي يمكن اعتباره النجم الأول في «الفرسان»، رغم الأداء الجماعي، وسجل هدفه العاشر هذا الموسم، ويتألق في استاد راشد معقل شباب الأهلي، بعدما أحرز 6 أهداف، وصنع 4 بإجمالي 10 مساهمات، في آخر 7 مباريات على الملعب، كما أنه سجل 8 أهداف في آخر 9 مباريات في الدوري.

وحملت المواجهة أنباءً سارة بعودة إيجور جيسوس لتسجيل الأهداف، بعدما غاب عن مغازلة الشباك منذ ديسمبر الماضي، عندما سجل في مرمى الوصل وقتها، وذلك بسبب الإصابة التي عانى منها، ومن ناحية أخرى هناك أنباء سيئة بخروج الحارس ماجد ناصر مصاباً خلال اللقاء.

ويرى ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، الذي قام اللاعبون بحمله أمام الجماهير احتفالاً بالفوز، أن دخول فريقه أجواء المباراة بشكل جدي، واحترام المنافس، له دور كبير في الانتصار، وقال: امتلكنا فرصاً عديدة للتسجيل، إلا أن حارس البطائح تصدى لها، فيما نجحنا في إيقاف خطورة المنافس في الكرات المرتدة المباشرة في الشوط الأول.

وأضاف: نلعب كل مبارياتنا بالجدية نفسها، لأننا ندرك أن المنافسين يلعبون بالأهداف نفسها، وستكون جميع مبارياتنا قوية، بغض النظر عن هوية الفرق، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا فيها.

من جانبه، أكد أحمد جميل، لاعب شباب الأهلي، أن فريقه يلعب كل مباراة بوقتها، وقال: الخروج بالنقاط الثلاث هو الأهم، ونلعب وفق تعليمات المدرب في أرضية الملعب، وبعد هذا الانتصار فإن الدوري لم يُحسم بعد، ونواصل القتال حتى النهاية، ونشكر الجماهير على الحضور والمساندة.

من جانبه، اعتبر سعيد شخيت مدرب البطائح، أن الظروف أثرت على فريقه بسبب الإصابات، وقال: فكرت في مباراة دبا المقبلة بكل صراحة، وكنت أدرك النقص العددي أمام فريق ينافس على الدوري.

وأضاف: زايد الحمادي حارس متألق، وأعتقد أن هناك شك في ضربة الجزاء الأولى لأن الحكام قابلين للقرارات الصحيحة والخطأ، وغيرت مسار اللقاء.