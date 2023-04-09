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دي بروين يحطم «الرقم الأسرع» في «ملوك الصناعة»

دي بروين يحطم «الرقم الأسرع» في «ملوك الصناعة»
9 ابريل 2023 09:40

أنور إبراهيم (القاهرة)

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بفضل «التمريرة الحاسمة» إلى لمهاجم النرويجي «الخطير» إيرلينج هالاند، حطم البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي الرقم القياسي السابق لأسرع لاعب يصل إلى صناعة 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، والمسجل باسم الإسباني سيسك فابريجاس.
وتفوق دي بروين في 10 أكتوبر الماضي على صاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف على مستوى النادي، والذي كان مسجلاً باسم الإسباني دافيد سيلفا لاعب الفريق السابق، وهو «93 صناعة».
وحفر دي بروين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخه القصير مع «البلومون» بعد أن أصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم، وحققه بعد 237 مباراة فقط، أي بمتوسط «صناعة» كل 5. 2 مباراة، وهو رقم مذهل لم يصل إليه في هذا الوقت القصير أي لاعب آخر، إذ أن فابريجاس حققه، بعد أن لعب 293 مباراة، أي أن دي بروين سبقه بـ 56 مباراة.
ويكمل قائمة «التوب 5» الأوائل الأسرع، بعد دي بروين وفابريجاس، ريان جيجز الذي وصل إلى 100 هدف صناعة في 367 مباراة، وواين روني في 445 مباراة، وفرانك لامبارد في 559 مباراة.
وصنع دي بروين الهدف الأول لهالاند في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، بملعب سانت ماري، ضمن «الجولة 30» من الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي إنتهت بفوز «السيتي» 4-1، سجل منها هالاند هدفين، وجريليش وجوليان ألفاريز هدفاً.
وقال دي بروين: إنها لحظة فخر في تاريخي لاعباً، ولكن يجب ألا أركن إلى ذلك، وأن أواصل العمل لتقديم أفضل ما عندي مع الفريق.
وعندما عرف دي بروين أنه حطم رقم فابريجاس، قال: فابريجاس لاعب رائع ولا يصدق، ولكنني لا أقارن نفسي بالآخرين، وإنما أحاول فقط مساعدة زملائي في تسجيل الأهداف، والكل يعرف إنني أملك القدرة على الابتكار في صناعة الأهداف، وتقديم التمريرات الحاسمة لزملائي، وتلك ميزة لا يملكها كثيرون من لاعبي كرة القدم.

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
كيفين دي بروين
إيرلينج هالاند
فابريجاس
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