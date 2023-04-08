ميسي يعيد التوازن إلى سان جيرمان

باريس (رويترز)

ساهم ليونيل ميسي في هدفين، ليقود باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين بالفوز 2-صفر على مضيفه نيس، والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتعرض المدرب كريستوف جالتييه لانتقادات لاذعة بعد الخسارة في آخر مباراتين، لكن الفريق تعافى ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة.

ويتقدم حامل اللقب بست نقاط على لانس ثاني الترتيب، قبل ثماني جولات من النهاية.

وتوقف رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز الثامن.

ومنح ميسي التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 26، وصنع الهدف الثاني للمدافع سيرجيو راموس قبل 14 دقيقة من النهاية.

وفي مباراة أخرى، حافظ أنجيه على آماله الضئيلة في البقاء في الدوري، بعد انتصاره 1-صفر على ليل.

ويتذيل أنجيه الترتيب برصيد 14 نقطة لكنه يتأخر بفارق 12 نقطة عن الأمان.

وبقي ليل في المركز الخامس وله 52 نقطة.