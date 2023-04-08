لاتسيو يقهر يوفنتوس ويعزز «الوصافة»

ميلانو (أ ف ب)

عزز لاتسيو مركزه الثاني بفوزه على يوفنتوس 2-1 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم، والتي شهدت صعود روما إلى المركز الثالث بفوزه على مضيفه تورينو 1-صفر، مستغلاً سقوط كل من ميلان وجاره إنتر في فخ التعادل مع إمبولي وسالرنيتانا توالياً قبل 24 ساعة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 58 نقطة متخلفاً بفارق 16 نقطة عن نابولي، الذي يتجه نحو التتويج بطلاً وتقدم على جاره روما بفارق 5 نقاط.

بدوره يتقدم روما بفارق نقطة عن ميلان ونقطتين عن إنتر، الذي حصد نقطة واحدة في آخر أربع مباريات.

على الملعب الأولمبي في روما، خاض يوفنتوس المباراة في غياب مدربه ماسيميليانو اليجري المريض.

افتتح لاعب الوسط الصربي الدولي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للاتسيو (38)، لكن لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي أدريان رابيو أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكانت الكلمة الأخيرة للاتسيو الذي سجل له ماتيا زاكانيا هدف الفوز (53).

ورمى يوفنتوس بكل ثقله في ربع الساعة الأخيرة لكن من دون طائل.

وفي تورينو، ومرة جديدة كان المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا منقذاً لفريقه روما، بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة في مرى تورينو.

ورفع ديبالا رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم، علماً أنه انتقل إليه في مطلعه قادماً بصفقة حرة من يوفنتوس.

في المقابل، تعثر أتالانتا بالخسارة أمام مضيفه بولونيا صفر-2، بعد فوزين على إمبولي وكريمونيزي.

والخسارة أمام بولونيا هي التاسعة هذا الموسم لأتالانتا ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز السادس وبات مهدداً بعدم المشاركة في مسابقة الكونفرنس ليغ في حال تابع هدر النقاط.

وكان بامكان أتالانتا أن ينتزع المركز الرابع من إنتر بفارق الأهداف لو خرج منتصراً هذه الأمسية.

وبخلاف أتالانتا، يحلم بولونيا بخوض غمار المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه حيث يحتل المركز الثامن برصيد 43 نقطة، متأخراً بفارق 5 نقاط عن مضيفه هذه الأمسية، وذلك قبل 9 مراحل من النهاية.

ولم يشارك بولونيا في المسابقات القارية منذ وصوله إلى الدور الثالث من كأس الاتحاد (يوروبا ليج حاليا) عام 1999.

وانتظر بولونيا الشوط الثاني ليسجل هدفي اللقاء عبر نيكولا سانسوني (49) وريكاردو أورسوليني (86).

ويتقدم بولونيا الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي-البرازيلي تياغو موتا بفارق نقطتين عن فيورنتينا التاسع، الذي انتهت سلسلة انتصاراته المتتالية عند 9 بعد تعادله أمام ضيفه سبيتسيا 1-1.

وتقدم فيورنتينا بهدف عكسي من المدافع البولندي برزيميسلاف فيسنييفسكي في مرمى فريقه (25)، وأدرك المهاجم الفرنسي مبالا نزولا التعادل لسبيتسيا (32).

وحقق كريمونيزي في صراع القاع فوزه الثاني فقط هذا الموسم على حساب مضيفه سامبدوريا 3-2.

وخطف كريمونيزي النقاط الثلاث في مباراة دراماتيكية بهدفين متأخرين من الجورجي لوكا لوشوشفيلي (85) والمدافع البديل ليوناردو سيرنيكولا (90+5).

وحافظ سامبدوريا على تقدمه 2-1 قبل 5 دقائق من الوقت الأصلي، بعدما سجل له الدولي الجزائري مهدي ليريس (15) والبديل الهولندي سام لامرز (66)، فيما قلّص كريمونيزي الفارق عبر باولو غيليوني (35)، قبل أن ينهار وتستقبل شباكه هدفين قاتلين.

وتخلى كريمونيزي عن القاع بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن سامبدوريا متذيل الترتيب.

وتعادل أودينيزي مع مونتسا 2-2.