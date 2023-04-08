الوحدة يعبر البرج في البطولة العربية

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل الوحدة إلى الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز للمرة الثانية، على البرج اللبناني 1-0، في إياب الدور التمهيدي الأول.

سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي آلان في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة.

وينتظر «العنابي» الفائز من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي في الدور التمهيدي الثاني للبطولة.

ومن المقرر أن ينضم الفريق الفائز إلى المجموعة الرابعة التي ستخوض غمار البطولة في المملكة العربية السعودية خلال يوليو المقبل.

وجاءت مباراة الوحدة والبرج أقل من المتوسطة فنياً، ولم تكن مثل مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة.

ولم ينجح هجوم «العنابي» في تسجيل الحضور القوي، لكن السيطرة كانت من نصيب «أصحاب السعادة» ليصعد للدور المقبل.