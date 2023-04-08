دبا الحصن إلى وصافة «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه على مضيفه الجزيرة الحمراء 3-1، فيما تخطى العربي عقبة ضيفه سيتي 3-0، في ثاني أيام «الجولة 29»، والتي انطلقت بفوز الذيد أمام ضيفه العروبة 3-2، ليرفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، مقابل 38 نقطة للعروبة الثامن، في المقابل حقق فرسان هسبانيا المتذيل الفوز أمام مضيفه الرمس «الرابع عشر» بنتيجة 1-0.

وسجل أهداف دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 57 نقطة، رضا حنيوي في الدقيقة 16، وعبدالله المطروشي في الدقيقة 46، و«البديل» فهد الظنحاني في الدقيقة 91، فيما جاء هدف الجزيرة الحمراء الوحيد من خطأ عبدالله المطروشي «هدف عكسي» في الدقيقة 45.

وتختتم الجولة الأحد، حيث يحل حتا المتصدر «62 نقطة»، ضيفاً على مصفوت الرابع «49 نقطة»، فيما يواجه الإمارات «الوصيف» بـ «56 نقطة» مضيفه مسافي الثامن وله «37 نقطة»، فيما يلتقي الحمرية مع جلف أف سي، والتعاون مع الفجيرة.