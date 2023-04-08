الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دبا الحصن إلى وصافة «الأولى»

دبا الحصن إلى وصافة «الأولى»
9 ابريل 2023 00:15

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
فوز الجزيرة ومليحة في «أقوياء اليد»
مباراتان في انطلاق الجولة 29 لـ «دوري الأولى»


استعاد دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه على مضيفه الجزيرة الحمراء 3-1، فيما تخطى العربي عقبة ضيفه سيتي 3-0، في ثاني أيام «الجولة 29»، والتي انطلقت بفوز الذيد أمام ضيفه العروبة 3-2، ليرفع الفائز رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، مقابل 38 نقطة للعروبة الثامن، في المقابل حقق فرسان هسبانيا المتذيل الفوز أمام مضيفه الرمس «الرابع عشر» بنتيجة 1-0.
وسجل أهداف دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 57 نقطة، رضا حنيوي في الدقيقة 16، وعبدالله المطروشي في الدقيقة 46، و«البديل» فهد الظنحاني في الدقيقة 91، فيما جاء هدف الجزيرة الحمراء الوحيد من خطأ عبدالله المطروشي «هدف عكسي» في الدقيقة 45.
وتختتم الجولة الأحد، حيث يحل حتا المتصدر «62 نقطة»، ضيفاً على مصفوت الرابع «49 نقطة»، فيما يواجه الإمارات «الوصيف» بـ «56 نقطة» مضيفه مسافي الثامن وله «37 نقطة»، فيما يلتقي الحمرية مع جلف أف سي، والتعاون مع الفجيرة.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الجزيرة الحمراء
العروبة
آخر الأخبار
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان
اليوم 13:06
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
الرياضي
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©