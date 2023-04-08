«صني دو لوب» بطل كأس العين في «ليلة الختام»

عصام السيد (العين)

ثمَّن فيصل الرحماني، المشرف العام للسباقات بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، نائب رئيس اللجنة المنظمة بالنادي، الدعم اللا محدود لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة، حيث أسهمت رؤى وتوجيهات سموه في إعلاء شأن الخيول العربية الأصيلة وسباقاتها على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن مبادرات سموه في الاهتمام بالخيول العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين، كانت السبب الرئيس في تميز ونجاح السباقات في الموسم الحالي بمضمار العين.

وأشار في تصريحات خلال السباق الختامي لموسم السباقات بالدولة بمضمار العين، إلى أن السباق الختامي بالموسم حظي بحضور جماهيري كبير، خصوصاً أنه أقيم في شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن الجمهور يميل دائماً إلى السباقات الليلية، وأوضح أن شروط السباقات بالعين أسهمت في مشاركة كبيرة للملاك، معبراً عن رضاه التام عن الموسم. وقال: بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أصبح المضمار العيناوي يستقطب الخيول العربية بصورة كبيرة، من خلال الإدخالات التي تحظى بها السباقات، والتي تتجاوز 140 رأساً، في سبعة أشواط، وكانت التجربة مثالية، ونطمح لمزيد من التطور بالموسم المقبل، وينفرد المضمار بطابع غير موجود في المضامير الأخرى.

وأكد الرحماني أن الجوائز المخصصة لسباقات الخيول المبتدئة، تتراوح ما بين 70 و80 ألف درهم، وهي قياسية ومغرية، وقال: لدينا سباقات مصنفة غير أن فكرتنا هي استيعاب جميع التصنيفات المختلفة بما يرضي طموح وتطلعات الملاك والمدربين، وأشار إلى أن سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، هذا الموسم، ستتألف من 15 سباقاً وستكون الانطلاقة يوم 14 مايو المقبل، من مضمار لونج شامب بفرنسا، بالتزامن مع الجينز الفرنسي.

وأضاف: بناء على رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سوف ينطلق مونديال الخيول العربية في أميركا الجنوبية بدول البرازيل وأوروجواي وتشيلي والأرجنتين.

وتُوج «صني دو لوب» لحمد علي مرشد المرر، بإشراف نفس المالك، وقيادة مارسللينو رودريجوز، بلقب الشوط الثالث والرئيسي لكأس العين لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 100 ألف درهم، مسجلاً 2:19:13 دقيقة.

ونال «مبهر العين» للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، جائزة الشوط الأول لمسافة 2000 متر، مسجلاً 2:25:74 دقيقة. وظفر «إكسايتنج دايز» لفريق البيت المتوحد، بإشراف دوج واتسون، وقيادة أوسكار شافيز، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، مسجلاً 2:08:12 دقيقة. وفاز «جعفر ديز أرنيز» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي «ثنائية»، وقيادة أوسكار شافيز «ثنائية»، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، مسجلاً 2:07:91 دقيقة. وحصد الجواد «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة ريتشارد مولن، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، مسجلاً 1:52:50 دقيقة.

نتائج

حقق «مجدي» لياس للسباقات، بإشراف جان دي روال، وقيادة أنطونيو فريزو، جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر، مسجلاً 1:38:59 دقيقة.

وكان مسك الختام، الفرس «هملولة» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة سام هتشكوت، التي حلقت بجائزة الشوط السابع لمسافة 1400 متر، مسجلة 1:39:75 دقيقة.

وأسفرت نتائج ختام موسم السباقات، عن تتويج خالد خليفة النابودة بلقب بطولة الملاك برصيد 34 فوزاً، ودوج واتسون بلقب بطولة المدربين برصيد 40 فوزاً، فيما نال تاج أوشي للمرة الحادية عشرة لقب بطولة الفرسان برصيد 60 فوزاً.