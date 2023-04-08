«أمغار» يحتفظ بلقب سباق ند الشبا للجري

دبي (الاتحاد)

أحرز المغربي هشام أمغار المركز الأول في الفئة المفتوحة لمسافة 10 كم للرجال، في سباق الجري ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، وهو السباق الذي شارك فيه أكثر من 3000 عداء، ليحافظ أمغار على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما قطع المسافة في 23:35 دقيقة، محسناً رقمه السابق 27:21 دقيقة، وتلاه في المركز الثاني الإثيوبي جيماتشو ديدا، وحل المغربي محمد آيت ماماس ثالثاً.

فازت البحرينية روث جيبيت دنيس بلقب في الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كم، وقطعت المسافة في 27:37 دقيقة، وتبعتها الإثيوبية فانوس تاكلي، والبلجيكية ليزبيث فيرهيدن في المركز الثالث، وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كم رجال، فاز مبارك راشد المراشدة بالمركز الأول بزمن 25:49 دقيقة، وتبعه صالح السويدي، وعبدالله سرور جمعة، وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كم سيدات، فازت موزة الغفلي بالمركز الأول بزمن 35:16 دقيقة، وتلتها رقية المزروعي، وهنا النابلسي.

وفي الفئة المفتوحة «رجال» لمسافة 5 كم، فاز السعودي وسام الفارسي بالمركز الأول بزمن 14:49 دقيقة، وتبعه الأوغندي جوليوس كايسانكو، والكيني دينيس نياكوندي، وفي الفئة المفتوحة سيدات، لمسافة 5 كم فازت التشيكية كاترينا ماتشوفا بالمركز الأول بزمن 18:24 دقيقة، تلتها الروسية بيتروفا إليسا، والبولندية إيمليا منجليانن.

وفاز محمود النقبي بالمركز الأول في فئة المواطنين «رجال» لمسافة 5 كم بزمن 16:19 دقيقة، وتبعه صلاح عيسى الحمادي، وحل خليفة الشارقي، وفي فئة المواطنات لمسافة 5 كيلومترات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول بزمن 21:25 دقيقة، تبعتها فاطمة جمعة، وحلت علياء الشامسي، وفي الفئة المفتوحة للكبار «رجال» لمسافة 5 كم فاز الفرنسي جان كلود بالمركز الأول بزمن 17:06 دقيقة، وتبعه المغربي مبارك ريحان وحل مواطنه محمد ماروني.

وفي الفئة المفتوحة للكبار سيدات لمسافة 5 كم، فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول بزمن 19:37 دقيقة، وتُوج الإماراتي عبد اللطيف الصابري بلقب فئة الشباب لمسافة 4 كم، وفي فئة الشابات لمسافة 4 كم، فازت التنزانية علياء عبد العليم بالمركز الأول، وفاز النمساوي ماكس هوهين بلقب فئة الناشئين للأولاد لمسافة 4 كم.

توج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وخالد العور، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة الإعلامية للدورة.

وتشهد صالة مجمع ند الشبا الرياضي اليوم، المباراة النهائية لكرة السلة للكراسي المتحركة، والتي تجمع بين شرطة دبي ودبي للإسعاف، وجاء تأهل شرطة دبي، بعد الفوز على هيئة الطرق والمواصلات 32-20 في نصف النهائي، فيما نجح فريق هيئة دبي للإسعاف في التأهل بعد الفوز على مركز وريزيدنس البستان 28-26. وأكد ماجد العصيمي، مدير عام نادي دبي لأصحاب الهمم، أن دورة ند الشبا لها بصمة مضيئة ليس فقط لأصحاب الهمم، بل أيضاً للأسوياء، مشيراً إلى أن الكل فائز في البطولة وأنه لا يوجد خاسر، خاصة أنها تحولت إلى مهرجان كبير، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدورة التي أسهمت في دمج أصحاب الهمم مع الأسوياء في مشهد رائع.