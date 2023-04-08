«الفرسان» على درب «الثامنة»

مراد المصري (دبي)



حقق شباب الأهلي الفوز على البطائح 3-صفر، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «49 نقطة» ويبتعد في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط «مؤقتاً» عن أقرب منافسيه، وهو الباحث عن حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، فيما توقف رصيد «الراقي» عند «18 نقطة» في المركز الثاني عشر.

بدأ «الفرسان» اللقاء أكثر استحواذاً ووصولاً إلى منطقة المنافس، ولكن من دون خطورة حقيقية على مرمى «الراقي» الذي أغلق المساحات.

وجاء التهديد الأول من ضربة حرة، سددها جانييف قوية، إلا أن حارس البطائح زايد الحمادي تصدى لها، وأثمر ضغط شباب الأهلي عن حصوله على ضربة جزاء بعد العودة إلى «تقنية الفيديو»، إثر عرقلة كويكو مدافع البطائح لأحمد جميل المنطلق، ليتقدم فيديريكو كارتابيا ويسجلها بنجاح على يسار زايد الحمادي في الدقيقة 16.

وسدد يحيى الغساني كرة بلمسة مباشرة داخل المنطقة، كان لها زايد الحمادي بالمرصاد، وقدم كارتابيا تمريرة ذكية وضعت يوري سيزار الهارب من الرقابة في مواجهة زايد الحمادي، ويسددها على يساره داخل الشباك في الدقيقة 35.

في الشوط الثاني، كاد البطائح أن يقلص الفارق، بعد هجمة مرتدة مثالية، لينفرد أناتول بالحارس ماجد ناصر، ويسدد بجوار القائم الأيسر، قام شباب الأهلي بتبديل اضطراري بعد إصابة ماجد ناصر، بإشراك حسن حمزة في الدقيقة 59، وسدد فهد سبيل لاعب البطائح كرة عرضية حولها حسن حمزة إلى ركنية.

ركز شباب الأهلي في الدقائق المتبقية على العودة إلى مناطقه، والاعتماد على الهجمات المرتدة، في محاولة لتأمين النتيجة والخروج بالفوز، وهو ما تحقق بالحصول على ضربة جزاء، بعدما عرقل كويكو هذه المرة «البديل» إيجور جيسوس، ويخرج بالبطاقة الحمراء، وترجم إيجور جيسوس ضربة الجزاء بنجاح في الدقيقة 92 .

وتبقت لشباب الأهلي 4 مباريات هذا الموسم في الدوري، أمام النصر والوصل وبني ياس وعجمان على التوالي.