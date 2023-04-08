«احتفالية كيميتش» تثير غضب جماهير فرايبورج

برلين(د ب أ)

أثار جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونيخ، غضب جماهير فرايبورج ولاعبي الفريق من خلال الاحتفال بفوز فريقه على ملعب فرايبورج بهدف دون رد، أمام جماهير الفريق صاحب الأرض، ما تسبب في ردود فعل غاضبة عقب اللقاء.

وثأر بايرن من هزيمته أمام فرايبورج بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي، في دور الثمانية لكأس ألمانيا، بالفوز عليه اليوم السبت بهدف الهولندي ماتيس دي ليخت، ليعزز موقعه في صدارة البوندسليجا. وقال نيكولاس هوفلر لاعب وسط فرايبورج بشأن احتفال كيميتش بالفوز أمام جماهير فريقه: "عليه أن يشعر بالسعادة بشأن النقاط الثلاث ولكن لا يستفز جماهير الفريق المنافس".

من جانبه قال كريستيان ستريش مدرب فرايبورج لشبكة "سكاي تي في"، "ربما حدث هذا بسبب حقيقة فوزنا على بايرن يوم الثلاثاء، وهو ما لم يتوقعه أحد".

وأضاف: "ربما فعل ذلك لأنه كان هناك الكثير من الضغوط، لم نركض باتجاه جماهير بايرن بعد فوزنا، لكن ربما الوضع مختلف مع بايرن لأنه عادة لا يخسر".

وحاول كيميتش تبرير تصرفه وقال لمحطة "سبورت1" التليفزيونية "عندما كنا نجري عملية الإحماء، تم بث فيلم تسجيلي لمدة عشر دقائق حول مباراة دور الثمانية للكأس وكيفية خروجنا".

ودافع توماس توخيل مدرب بايرن عن كيميتش قائلاً: "في النهاية هو جزء من الأمر، بالطبع لم نستعد الكأس من خلال فوزنا اليوم لكننا جميعًا كنا غاضبين بعد الخروج. يمكن أن تحدث هذه الأشياء بعد ذلك، كانت المباراة متقاربة للغاية".