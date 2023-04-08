السيتي يضغط على أرسنال برباعية ساوثهامبتون

ساوثهامبتون (رويترز)

أحرز إرلينج هالاند هدفين، أحدهما بركلة خلفية رائعة بعد تعافيه من الإصابة، ليمنح مانشستر سيتي الفوز 4-1 على مضيفه ساوثهامبتون، ومواصلة ملاحقة أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يظهر هالاند تأثره بالإصابة السابقة وافتتح التسجيل قبل الاستراحة مباشرة، بعدما استقبل تمريرة عرضية من كيفن دي بروين وسجل برأسه من مدى قريب في شباك الحارس جافين بازونو.

وجعل جاك جريليش النتيجة 2-صفر لسيتي بعدما استغل تمريرة رائعة من دي بروين وسدد نحو الحارس بازونو، ثم تابع الكرة المرتدة وسدد في المرمى الخالي من مدى قريب في الدقيقة 58.

وبعد عشر دقائق، انطلق جريليش من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية، حولها المهاجم النرويجي إلى هدف بتسديدة خلفية مذهلة ليصل إلى هدفه رقم 30 في الدوري هذا الموسم.

وبعد أن شارك خوليان ألفاريز بدلاً من هالاند، قلص ساوثهامبتون الفارق بواسطة البديل سيكو مارا في الدقيقة 72، لكن صاحب الأرض ارتكب ركلة جزاء نفذها ألفاريز بنجاح، ليستعد فارق الأهداف الثلاثة.

وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 29 مباراة لكل منهما، بينما سيلعب المتصدر مع ليفربول يوم الأحد. ويتذيل ساوثهامبتون الترتيب وله 23 نقطة وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17.