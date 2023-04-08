الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السيتي يضغط على أرسنال برباعية ساوثهامبتون

السيتي يضغط على أرسنال برباعية ساوثهامبتون
8 ابريل 2023 23:01

ساوثهامبتون (رويترز)

أخبار ذات صلة
الصحافة العالمية بين «استسلام» الريال و«درس» هالاند!
جوارديولا: هالاند في مستوى ميسي ورونالدو

أحرز إرلينج هالاند هدفين، أحدهما بركلة خلفية رائعة بعد تعافيه من الإصابة، ليمنح مانشستر سيتي الفوز 4-1 على مضيفه ساوثهامبتون، ومواصلة ملاحقة أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يظهر هالاند تأثره بالإصابة السابقة وافتتح التسجيل قبل الاستراحة مباشرة، بعدما استقبل تمريرة عرضية من كيفن دي بروين وسجل برأسه من مدى قريب في شباك الحارس جافين بازونو.
وجعل جاك جريليش النتيجة 2-صفر لسيتي بعدما استغل تمريرة رائعة من دي بروين وسدد نحو الحارس بازونو، ثم تابع الكرة المرتدة وسدد في المرمى الخالي من مدى قريب في الدقيقة 58.
وبعد عشر دقائق، انطلق جريليش من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية، حولها المهاجم النرويجي إلى هدف بتسديدة خلفية مذهلة ليصل إلى هدفه رقم 30 في الدوري هذا الموسم.
وبعد أن شارك خوليان ألفاريز بدلاً من هالاند، قلص ساوثهامبتون الفارق بواسطة البديل سيكو مارا في الدقيقة 72، لكن صاحب الأرض ارتكب ركلة جزاء نفذها ألفاريز بنجاح، ليستعد فارق الأهداف الثلاثة.
وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 29 مباراة لكل منهما، بينما سيلعب المتصدر مع ليفربول يوم الأحد. ويتذيل ساوثهامبتون الترتيب وله 23 نقطة وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17.

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان
اليوم 13:06
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
الرياضي
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©