عمار الجنيبي يدير مباراة تشرين والمريخ



أبوظبي (الاتحاد)



كلّفت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، حكمنا الدولي عمار الجنيبي لإدارة مباراة تشرين السوري والمريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الملك سلمان للأندية.

ويضم الطاقم أحمد عيسى درويش «حكماً رابعاً»، والسعوديين عبدالرحيم الشمري «مساعد أول»، وعمر الجمل «مساعد ثان»، واللبناني محمود الربعة «مقيماً للحكام».

وتُعد المشاركة هي الأولى لعمار الجنيبي في النسخة الحالية، بينما هي المشاركة الثانية للحكم الدولي أحمد عيسى درويش الذي تم تكليفه حكماً رابعاً في مباراة المحرق البحريني والسيب العُماني التي أقيمت 14 مارس الماضي على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، خلال ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة للبطولة.