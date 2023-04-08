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تشيلسي يسقط مجدداً في «حراسة لامبارد»

تشيلسي يسقط مجدداً في «حراسة لامبارد»
8 ابريل 2023 21:35

لندن (رويترز)

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بدأ فرانك لامبارد ولايته الثانية كمدرب مؤقت لتشيلسي، بالخسارة 1-صفر أمام مستضيفه وولفرهامبتون واندرارز في مباراة ظهر فيها الفريق بلا أنياب هجومية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
وأحرز ماتيوس نونيز لاعب الوسط هدف فوز ولفرهامبتون في الدقيقة 31، بعدما سدد كرة قوية من لمسة واحدة من الجانب الأيمن في الزاوية البعيدة للحارس كيبا أريزابالاجا، الذي فشل في التعامل معها.
وتولى لامبارد أيقونة تشيلسي تدريب ناديه السابق يوم الخميس الماضي، بعد إقالة جراهام بوتر بسبب سلسلة من النتائج الضعيفة، تركت الفريق في المركز 11 قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
ويدرك الهداف التاريخي لتشيلسي، الذي انتهت ولايته الأولى كمدرب للفريق في يناير2021، صعوبة المهمة التي تنتظره مع بقاء ثماني جولات على نهاية الدوري، حيث جمع تشيلسي 39 نقطة وأحرز 29 هدفا في 30 مباراة.
ولم يسدد تشيلسي إلا مرة واحدة على المرمى في الشوط الأول، بينما بدا أكثر نشاطاً بعد الاستراحة لكن لم يستغل الاستحواذ على الكرة.
وارتقى فريق المدرب جولين لوبتيجي للمركز 12 وله 31 نقطة، ويبتعد عن منطقة الهبوط بأربع نقاط. 

تشيلسي
لامبارد
وولفرهامبتون
الدوري الإنجليزي
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