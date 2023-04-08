نيوكاسل يسترد «الثالث» بالفوز على برنتفورد

لندن (رويترز)

عاد نيوكاسل يونايتد سريعاً إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز 2-1 بشق الأنفس على برنتفورد، الذي أهدر لاعبه إيفان توني ركلة جزاء لأول مرة في مسيرته اليوم السبت.

وحقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي، وأصبح رصيده 56 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد رابع الترتيب، الذي فاز 2 - صفر على إيفرتون في وقت سابق اليوم.

وهذه الخسارة الثانية فقط لبرنتفورد على أرضه هذا الموسم، بعد التعثر أمام أرسنال المتصدر في سبتمبر، ليهدر فريق المدرب توماس فرانك فرصة التقدم على ليفربول ثامن الترتيب، وبقي تاسعاً برصيد 43 نقطة.

وقال ألكسندر إيزاك صاحب هدف فوز نيوكاسل «كانت مباراة صعبة. من الصعب اللعب هنا. لم يخسر المنافس هنا منذ فترة طويلة جداً».

وأضاف: «كانت مهمة صعبة، وشعرنا بذلك في الشوط الأول، لكن نجحنا في قلب الأمور بطاقة مختلفة (في الشوط الثاني). نحن سعداء بالنقاط الثلاث».

وحصل برنتفورد على ركلة جزاء في الشوط الأول، لكن نيك بوب حارس نيوكاسل تصدى لمحاولة توني الذي أهدر لأول مرة منذ 2018 وبعد أن سجل 24 ركلة متتالية.

لكن برنتفورد تلقى فرصة أخرى عندما ارتكب إيزاك خطأ ضد ريكو هنري، واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد متابعة لقطة الإعادة. وهذه المرة سجل توني بنجاح ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً بالدوري هذا الموسم.

وانتفض نيوكاسل بعد الاستراحة، وأدرك التعادل عقب تسع دقائق من الشوط الثاني، بعدما أرسل جويلينتون كرة من زاوية ضيقة أبدلت اتجاهها في قدم الحارس ديفيد رايا ودخلت المرمى.

وعوض إيزاك ارتكاب الخطأ وأحرز هدف الفوز بتسديدة مذهلة من حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله البديل كالوم ويلسون.

ووضع ويلسون الكرة داخل الشباك بعد متابعة ركلة ثابتة، لكن توقفت احتفالاته سريعاً بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد على المهاجم، قبل أن يتألق الحارس بوب وينقذ محاولة من توني.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «قمنا بتغيير الأمور خططياً في الشوط الثاني. أحيانا هذا ذاته يتسبب في دفعة. كان رد فعل اللاعبين رائعا من الناحية البدنية رغم واقع الشعور بالإرهاق من الأسبوع الماضي».