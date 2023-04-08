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بلباو ينعش آماله الأوروبية بالفوز على إسبانيول

بلباو ينعش آماله الأوروبية بالفوز على إسبانيول
8 ابريل 2023 21:29

مدريد (د ب أ)

أنعش أتلتيك بلباو أماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل، بعدما تغلب على إسبانيول 2 / 1، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز أوساسونا على إلتشي 2 / 1.
وتقدم أتلتيك بلباو بهدفين سجلهما إينياكي ويليامز ونيكو ويليامز في الدقيقتين 22 و75، ثم رد إسبانيول بهدف سجله سيرجي داردير في الدقيقة 90. وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة أيضاً طرد أليكس فيدال من صفوف إسبانيول. 

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وارتفع رصيد أتلتيك بلباو إلى 40 نقطة في المركز السابع، بفارق أربع نقاط خلف فياريال صاحب المركز السادس والذي يلتقي ريال مدريد في وقت لاحق اليوم، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر. وحول فريق أوساسونا تأخره بهدف أمام ضيفه إلتشي إلى الفوز 2 / 1. وتقدم إلتشي بهدف سجله تيتي مورينتي في الدقيقة 44، ثم تعادل أوساسونا عن طريق عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 72، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 84.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز العشرين الأخير.

أتلتيك بلباو
إسبانيول
الدوري الإسباني
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