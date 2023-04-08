«قائدي الفرسان» يتألق في طهران

سلطان آل علي (دبي)

يشهد الدوري الإيراني صراعاً ثلاثياً محتدماً على صدارة الدوري، وذلك بين استقلال طهران بـ 52 نقطة وبيرسبوليس بـ 51 نقطة.

وفي خضم كل هذا التحدي، يبرز نجم لاعب شباب الأهلي مهدي قائدي، والذي تمت إعارته في بداية الموسم إلى نادي استقلال طهران، وهو الذي قام ببيعه أساساً في أغسطس 2021 لـ «الفرسان».

وتشير الأرقام إلى أن مهدي قائدي شارك في 24 مباراة هذا الموسم بالدوري الإيراني، منها 18 كأساسي. وقد ساهم في تسجيل 10 أهداف لنادي استقلال طهران من أصل 36 للفريق، وهو يعد ثالث هدافي الدوري وهداف نادي استقلال طهران بـ 8 أهداف.

والملفت للنظر أن مهدي قائدي سجل 7 أهداف في آخر 8 مباريات مع استقلال، وهذه الأهداف ساهمت بشكل مباشر في وصول فريقه إلى صدارة الدوري مناصفةً مع سباهان بـ 52 نقطة، حيث جلبت أهدافه 6 نقاط كاملة في المباريات الثماني الأخيرة.

ولم يتبق سوى 5 جولات قبل الحسم في الدوري، سيصطدم فيها استقلال طهران بناديي بيروزي وتراكتور، وهو يملك الجدول الأصعب مع بيروزي، في حين أن سباهان لا يملك أي مواجهة مع الخمسة الأوائل.