«طيران الإمارات» بطل «شركاء رابطة المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج فريق طيران الإمارات، بلقب بطل بطولة شركاء رابطة المحترفين، التي أقيمت مساء الجمعة، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.

واحتل فريق رابطة المحترفين المركز الثاني، بعد فوز طيران الإمارات بركلات الترجيح، فيما جاء فريق أدنوك في المركز الثالث.

تَوج الفائزين، عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور ممثلي القنوات المالكة لحقوق النقل التلفزيوني.

حضر البطولة أعضاء مجلس إدارة الرابطة، والعديد من الضيوف، بالإضافة إلى جماهير الفرق المشاركة.

وكانت البطولة قد أقيمت على مدار يوم واحد، شارك فيها كل من فريق أدنوك ومصرف أبوظبي الإسلامي وطيران الإمارات، وشركة قصر الإمارات، وفنادق ريكسوس، والرصاصي، والنابودة للسيارات، وفريق رابطة المحترفين الإماراتية.

وعقب انتهاء مراسم التتويج، نظمت الرابطة حفل سحور للمشاركين في البطولة والضيوف، ألقى خلاله عبدالله ناصر كلمة جاء فيها: «أرحب بكم، حيث نلتقي معكم، لنعبر لكم عن سعادتنا البالغة بالشراكة الحقيقية مع رعاتنا، المؤسسات الوطنية والتجارية الداعمة التي نسعد في رابطة المحترفين الإماراتية، بشعاراتكم وهي تزين مسابقاتنا، وترافقنا في كل المحافل، من خلال البرامج الفعالة والمبادرات المشتركة، ونقدر لكم دوركم المجتمعي الرائد، وحرصكم على ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة مستدام، والعمل على الانطلاق بشراكتنا نحو آفاق أرحب».

وتأتي هذه البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الشركاء المميزين، وضمن برامج الفعاليات المجتمعية لمد جسور التواصل بينها وبين منتسبي هذه المؤسسات الرائدة، عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز النشاط البدني، واللقاء في أجواء شهر رمضان المبارك، لتعزيز التعاون بينها على المدى الطويل.