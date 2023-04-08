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«يونايتد» يعبر إيفرتون إلى المركز الثالث

«يونايتد» يعبر إيفرتون إلى المركز الثالث
8 ابريل 2023 17:32

لندن(د ب أ)

واصل فريق مانشستر يونايتد عروضه القوية هذا الموسم، وفاز على ضيفه إيفرتون 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

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وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة 36، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 71.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر. وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لمانشستر يونايتد والسابع عشر للفريق في الدوري هذا الموسم, مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في خمس.
في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة عشرة لإيفرتون في الدوري مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
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