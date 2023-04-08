«شرطة أبوظبي» ترفع «غلة الألقاب» في «الألعاب الحكومية»



أبوظبي (الاتحاد)



تختتم يوم الجمعة المقبل النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي، والتي يستضيفها أبوظبي كريكيت سبورتس هب، ويكشف الأسبوع الأخير من البطولة التي انطلقت 27 مارس الماضي عن أبطال مسابقات، كرة القدم، البادل «رجال»، الرماية «رجال - سيدات»، الدراجات الهوائية «رجال - سيدات»، اللياقة البدنية «رجال - سيدات»، وتنس الطاولة «رجال - سيدات».

وزادت فرق القيادة العامة لشرطة أبوظبي غلتها من الألقاب بنهاية الأسبوع الماضي من البطولة، حيث فازت بلقب سباقي الجري «رجال وسيدات»، وتنس الريشة للسيدات، إضافة إلى لقب الكرة الطائرة الذي توجت به في الأسبوع الأول، لتتصدر المشهد عن جدارة في الحدث الذي يقام للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من أبوظبي، وتشتمل منافساته على 11 لعبة.

وفي سباق الجري للسيدات والذي أقيم لمسافة 4 كلم في حلبة مرسى ياس، احتكرت شرطة أبوظبي المراكز الستة الأولى، وفازت مهرة جاسم بالمركز الأول، بعد أن قطعت مسافة السباق في 23:14 دقيقة، وتلتها في الترتيب من المركز الثاني وحتى السادس زميلاتها في الفريق وفاء الماس، شيخة ناصر، عهود سالم، حصة الجابري، فايدا السويدي.

وعلى صعيد سباق الرجال لمسافة 5 كلم الذي أقيم في محيط أبوظبي كريكيت سبورتس هب، أهدى سعود الزعابي اللقب إلى شرطة أبوظبي، بحصده المركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في 14:43 دقيقة، وتبعه سلطان الظنحاني، محمد الحساني، الشعالي النعيمي، حمد الزيودي، معيوف معيوف، من الثاني إلى السادس.

وفازت شرطة أبوظبي بمسابقة تنس الريشة للسيدات، بعد منافسة قوية مع فريق سيدات مجلس أبوظبي الرياضي الذي حل في المركز الثاني، وفريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الذي احتل المركز الثالث.

وعانق فريق مجلس أبوظبي الرياضي لقب البادل للسيدات، وحلت شرطة أبوظبي في المركز الثاني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ثالثاً، وشارك في المنافسة 64 لاعبة مثلن 8 مؤسسات.

وخطف فريق دائرة التعليم والمعرفة لقب مسابقة كرة السلة الثلاثية، بفوز مثير على فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني 10- 9، الذي نال «الوصافة»، بينما ذهب المركز الثالث إلى فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وشهد الأسبوع الأول فوز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتنس الريشة للرجال، وحلت دائرة الثقافة والسياحة في المركز الثاني، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالمركز الثالث.

وفي الشطرنج للرجال، تُوج محمد المرزوقي من دائرة البلديات والنقل باللقب الرجال، وتبعه عبد الله القبيسي من مركز أبوظبي للإحصاء، ومازن شوهنا من التعليم والمعرفة، وتوجت كلثم الشامسي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بمنافسات الشطرنج، ونالت مريم المرزوقي من شرطة أبوظبي المركز الثاني، وحلت نورة الحمادي من دائرة تنمية المجتمع ثالثة.

الجدير بالذكر أن يوم الاثنين يشهد ختام مسابقة اللياقة البدنية «سيدات»، والثلاثاء ختام منافسات الدراجات الهوائية «سيدات» في حلبة مرسى ياس، واللياقة البدنية «رجال»، والأربعاء ختام تنس الطاولة «رجال»، والرماية «رجال - سيدات»، فيما يشهد الخميس ختام تنس الطاولة «سيدات» وسباق الدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات «رجال»، وأخيراً يشهد الجمعة المقبل ختام كرة القدم والبادل، ويتبع ذلك حفل الختام وتتويج الفائزين، بحضور ممثلي الهيئات والجهات الحكومية المشاركة.