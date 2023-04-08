«البلدية والتخطيط» بطل «طائرة عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)



تُوج دائرة البلدية والتخطيط بطلاً لبطولة الكرة الطائرة ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، عقب فوزه الصعب على حضانة ليتل سكولار 2-1 في النهائي بملعب مركز عجمان الإبداعي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة جمال المطروشي نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا للدورة.

قدم الفريقان أداءً قوياً في الشوط الأول، ونجح حضانة ليتل سكولار في إنهائه لمصلحته 25-17، وأدرك دائرة البلدية والتخطيط التعادل بفوزه في الشوط الثاني 25-18، وواصل البلدية تفوقه وأداءه المتميز، وحسم الشوط الثالث لمصلحته 15-13 لينهي المباراة فائزاً، ويحصد لقب الكرة الطائرة.

ونال دائرة البلدية والتخطيط جائزة 15 ألف درهم، وحضانة ليتل سكولار 10 آلاف، وفاز بالا سكزس بجائزة الفريق المثالي، وتم تكريم الحكمين محمد الشامسي، وعبد السلام عبد المنعم بعد تألقهما في إدارة مباريات البطولة.

وحصل عبد الرحمن بوزار من دائرة البلدية والتخطيط على جائزة أفضل معد، بعد أن تميز بصناعة اللعب في مباريات البطولة، وفاز جوس جون من البلدية بجائزة أفضل استقبال، ومظهر علي من حضانة ليتل سكولار بجائزة أفضل رامي، وسعيد الدولة من البلدية بجائزة أفضل مدرب، فيما نال كيزاهي من أونلي فريش جائزة أفضل إداري.

وفي بطولة كرة القدم تأهل دائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للدفاع المدني إلى النهائي الذي يقام الأحد على ملعب مركز كواترو في اليوم الختامي للدورة، وجاء تأهل دائرة البلدية والتخطيط «حامل اللقب» بعد تغلبه على القيادة العامة لشرطة عجمان 2-1، فيما حقق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً كبيراً على جامعة المدينة عجمان 8-0.