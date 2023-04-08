كأس رئيس الدولة للجو جيتسو تدشن الإثارة بـ «الأشبال والناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات الأشبال (تحت 14 عاماً)، والناشئين (تحت 16 عاماً) ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، وذلك في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

ووسط حضور جماهيري غفير، شهدت انطلاقة البطولة الأغلى على ساحة الجو جيتسو المحلية، منافسة حامية وأداء قوياً للمواهب الصاعدة في فئتي الأشبال والناشئين الذين قدموا مستويات فنية رائعة نالت إعجاب المشجعين.

وتمكن ناديا العين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حجز موقعهما في النهائي لفئة الأشبال «بنين» والمنافسة على اللقب، أما على صعيد فئة البنات، فقد تأهل بني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إلى النهائي.

وعلى صعيد فئة الناشئين، فقد تمكن ناديا العين والوحدة من حجز موقعيهما في النهائي والمنافسة على اللقب. وعلى صعيد فئة الناشئات، تأهل ناديا بني ياس والجزيرة إلى النهائي.

ويقول محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «فخورون بتنظيم بطولة بهذا المستوى تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أكبر الداعمين لتطور جو جيتسو الإمارات، وملهمنا الأول نحو التميز والإبداع.. البطولة بحد ذاتها دافع كبير لكل الأندية لإحراز هذه الكأس وحملها والاحتفاظ بلقبها».

وأشاد الظاهري بأداء اللاعبين واللاعبات ومستوياتهم الفنية، مؤكداً أن تألق الأشبال والناشئين يعكس جهود الأندية والأكاديميات في وضع البرامج التي ترتقي بجاهزيتهم وقدراتهم وتأهيلهم للمنافسة وإعدادهم بالشكل الأمثل للالتحاق بالمنتخبات الوطنية.

ويتابع الظاهري: «البطولة تتطور عاماً بعد عام، وتقدم لنا مجموعة من المواهب الجديدة القادرة على المحافظة على المكتسبات، ولا شك أن إضافة فئة الأشبال تحت 14 عاما ستضفي المزيد من الإثارة على المنافسات، لا سيما أنها تمثل المستقبل والجيل القادم من الأبطال، الذين سيواصلون المسيرة الناجحة للدولة وريادتها العالمية في رياضة الجو جيتسو».

وأضاف الظاهري: «جميع الأندية والأكاديميات كانت حريصة على التواجد بقوة في هذه البطولة التي تشهد تطوراً ونمواً سريعين منذ انطلاقتها، وهي بذلك تواكب رؤية الاتحاد وتلعب دوراً مهماً في نشر وتطوير رياضة الجو جيتسو على مستوى الدولة، عبر تركيزها على الفئات السنية المختلفة وتخريج المواهب والأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية».

وتوجه الظاهري بالشكر للأندية والأكاديميات المحلية الحريصة على تحقيق التكامل مع رؤية واستراتيجية الاتحاد في الارتقاء بالرياضة والمنافسات المحلية لتضاهي نظيراتها من البطولات الدولية التي أصبحت عنواناً لريادة أبوظبي والإمارات على الصعيد العالمي.

ويقول عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية: «استطاع نادي بني ياس أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات هذه البطولة الغالية، فهو حامل اللقب لأربعة أعوام متتالية في فئة الكبار، ناهيك عن الإنجازات الأخرى لفئة السيدات في الفئات السنية المختلفة. تحضيراتنا للبطولة بدأت منذ عدة أسابيع لأن هدفنا هو تحقيق الإنجاز والحفاظ على اللقب ليس في فئة الكبار فحسب بل في جميع الفئات».

وأضاف: «سعداء بالدور الذي يلعبه نادي بني ياس على صعيد رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات القادرين على صنع الفارق وتعزيز مسيرة الإنجازات الوطنية، وتمثل هذه البطولة قاعدة أساسية في الكشف عن المواهب الواعدة، وبدورنا سنواصل الاستثمار في الجيل الجديد من الأبطال».

وأثنى عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على التنظيم المتميز للبطولة، مشيراً إلى أن ذلك هو المعتاد في كل بطولات اتحاد الجو جيتسو، وقال: «البطولة تبهرنا بالكثير من المفاجآت في كل عام، والنادي يوليها أهمية خاصة، حيث بدأ تجهيزاته للمشاركة في المنافسات قبل شهرين عن طريق عدد من المعسكرات والبطولات الداخلية، موضحاً أن رسالة النادي تتمثل في تعزيز الوعي والمساهمة في نشر رياضات الدفاع عن النفس على أوسع نطاق في المجتمع لما لها من أثر ومردود إيجابي على صحة الأفراد وإكسابهم القيم النبيلة لهذه الرياضة».

بدوره، قال اللاعب عبيد سعيد الكتبي لاعب نادي العين فئة الناشئين: «تعتبر المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو فخراً لكل اللاعبين كونها تحمل الاسم الأغلى على قلوبنا وتدفعنا لبذل كل إمكاناتنا لشق طريقنا نحو الأدوار النهائية.

وأضاف: «فريقنا عازم على الحفاظ على لقب الناشئين الذي حققه العام الماضي، والبداية مبشرة جداً، كوننا نجحنا في حسم المجموعة الأولى من النزالات التي لم تخل من الصعوبة وسنواصل العمل بروح الفريق حتى التتويج».

وتقول اللاعبة اليازية الحمادي من أكاديمية الوحدة للجو جيتسو: «كل الشكر لاتحاد الجو جيتسو على التنظيم الاحترافي لهذه البطولة التي تحفز المنافسة بين الأندية، وقد بدأنا تحضيراتنا في نادي الوحدة قبل شهر كامل للظهور بشكل مشرف يليق باسم النادي الذي اعتاد صعود منصات التتويج.

وأضافت: «تمكنا من تحقيق الفوز في النزالات الأولى، وخضنا عدداً كبيراً من المواجهات الصعبة، وأهم أسلحتنا هو التركيز والعمل الجماعي نحو هدف واحد هو تحقيق اللقب».