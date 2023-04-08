الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا يكشف سر إبعاد ووكر

جوارديولا يكشف سر إبعاد ووكر
8 ابريل 2023 16:40

لندن (أ ف ب)
كشف المدرب الإسباني لنادي مانشستر الإنجليزي بيب جوارديولا، الأسباب التكتيكية لإبعاد الظهير الأيمن كايل ووكر عن تشكيلته الأساسية.
عانى الدولي ووكر "32 عاماً"، بطل إنجلترا أربع مرات مع سيتي، هذا الموسم، وشارك أساسياً مرتين فقط في آخر سبع مباريات مع "سيتيزنز".
فضّل جوارديولا عليه زميله في المنتخب الإنجليزي جون ستونز، الذي بمقدوره الانضمام إلى خط الوسط لمساعدة الإسباني رودري، وشغل مركز الظهير المقلوب أو المعكوس "إنفيرتد فولباكس".
قال المدرب الفذّ: "لا يمكنه ووكر القيام بذلك. كي تلعب في الوسط عليك أن تقوم بتحركات مميزة. يملك خصائص أخرى. يملك دوماً الإيقاع، سيكون الأسرع في هذه الغرفة بعمر الستين".
ويحتل سيتي راهناً المركز الثاني وراء أرسنال في الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه في السنوات الأخيرة.
وكان البرتغالي جواو كانسيلو والأوكراني ألكسندر زينتشنكو لعباً في هذا الدور انطلاقاً من الجهة اليسرى، ما سمح لووكر "75 مباراة دولية"، بشغل مركز على الجهة اليمنى عند تقدمهما إلى الوسط.
لكن مع انتقال زينتشنكو إلى أرسنال وكانسيلو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يشغل الهولندي نايثن أكيه راهناً مركز الظهير الأيسر ويتحوّل إلى قلب دفاع من ثلاثة لدى الحاجة، ما يعني أنه على الظهير الأيمن التقدّم إلى الأمام وهو ما قام به ستونز بنجاح في المباراة الأخيرة، التي اكتسح فيها سيتي ليفربول 4-1 في الدوري.
شرح جوارديولا: "السبب تكتيكي، وليس لأننا فقدنا الثقة بكايل. يمكنه اللعب في الداخل وقد قام بذلك أكثر من مرة، لكن على غرار المباراة ضد ليفربول مع رودري وجون، سيحتاج للوقت للقيام بذلك ونحن لا نملك الوقت".
ويستعد سيتي لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام بايرن ميونيخ ذهاباً وإياباً الشهر الجاري.

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يُعاقب ليفربول بالرباعية
جوارديولا: إنها لحظة جيدة
كايل ووكر
جوارديولا
آخر الأخبار
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان
اليوم 13:06
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
الرياضي
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©