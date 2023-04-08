ميتوما.. تاريخ جديد لليابان في «البريميرليج»

سلطان آل علي (دبي)

شهد تاريخ الدوري الإنجليزي، بصمات لعدد من اللاعبين الآسيويين واليابانيين تحديداً، في صفوف أنديته بمختلف درجاتها، والموسم الحالي كتب كاورو ميتوما لاعب نادي برايتون الإنجليزي رقماً جديداً سيذكره التاريخ ويفتخر به اليابانيون، بعدما حطم الأهداف المسجلة باسم لاعب ياباني في موسم واحد بالبريميرليج، وذلك بعد وصوله إلى الهدف السابع في الجولة الماضية. ليتجاوز بدوره اسمين من الأسماء التي لا ينساها اليابانيون، وهما شينجي أوكازاكي وشينجي كاجاوا.

وسجل أوكازاكي 6 أهداف مع نادي ليستر سيتي في موسم 2017/2018، بينما سجل كاجاوا نفس الرقم مع نادي مانشستر يونايتد في 2012/2013.

وأتى ميتوما مع برايتون ليسجل رقماً جديداً بالوصول إلى 7 أهداف، ليكون الياباني الأكثر تسجيلاً في موسم واحد.

وشهد هذا الموسم تألقاً لافتاً من الجناح الياباني الذي سجل 7 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 22 لقاء. وبلغ معدل مساهماته، هدف كل 132 دقيقة. ويعد ميتوما ثاني أكثر لاعبي برايتون مساهمة في الأهداف مع الفريق بـ11 هدفاً، بعد سولي مارش الذي ساهم في 12 هدف.

والجدير بالذكر أن ميتوما سجل أو صنع في آخر 5 مباريات على التوالي مع الفريق، ليساهم في استمرار برايتون في المستوى المميز له هذا الموسم، ومحاولة الحصول على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية، حيث تبدو الفرصة متاحة أمامه بشكل كبير للوصول إلى الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمرات.