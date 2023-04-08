جريفاس يتقدم سباق «أذكياء الألف»



الشارقة (الاتحاد)



تصدر اليوناني أفستراتيوس جريفاس، المنافسات الرئيسية، لبطولة ألف للشطرنج، وحصد «العلامة الكاملة» 4 نقاط من 4 جولات، ويليه خليفة خالد «الفجيرة للشطرنج والثقافة»، والأوكراني ألكسندر زوبارييف، والمصري رامز سمير، وولتر أرينسيبيا، والتركي ميرت أوردوجدو.

وشهدت منطقة الممشى بالشارقة انطلاق «ألف للشطرنج»، والتي تعد الأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط، وتنظمها مجموعة ألف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجزئة في منطقة الممشى بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من جنسيات مختلفة، إلى جانب عائلاتهم، بجوائز 50 ألف درهم.

حضر الافتتاح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتضمن اليوم الأول من المهرجان بطولات شطرنجية متنوعة، ضمت مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة، بالإضافة إلى مشاركة موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وطلبة المدارس والجامعات، ولاعبي الأندية الناشئين، ومحبي الشطرنج من زوّار الممشى.

وفي أجواء رمضانية ممتعة ومفعمة بالحماسة والتشويق، وبالتزامن مع بطولات الشطرنج، انطلقت أيضاً المسابقات الثقافية والترفيهية، وتم تقديم جوائز نقدية وعينية، بمشاركة أهالي اللاعبين والزوار وسكّان الممشى.

وأبدى عيسى هلال الحزامي سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين والزوّار للمهرجان من المواطنين والمقيمين، ومن جميع الأعمار والجنسيات، الأمر الذي يعكس نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات النادي الذي يبرهن في كل مناسبة ريادته في استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى ذات الحضور المهم والأهداف المختلفة، كما أنه إلى جانب تطوير ونشر الشطرنج، فإنه يدعم الجانب السياحي، من خلال إبراز أفضل وأهم المواقع السياحية في الشارقة.

وأضاف: نشكر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجموعة ألف لتنظيمهم ورعايتهم لهذا الحدث الاستثنائي، ونتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، واستمتاع الجمهور بعروض شطرنجية وترفيهية مميزة، وأن يحقق المهرجان جميع أهدافه الرياضية والمجتمعية.

وقال عيسى عطايا: تنبع رؤيتنا من تشجيع المنافسة الودية والإبداع بين الشباب، وهذا ما يتم تطويره من خلال بطولة ألف للشطرنج، من خلال الشراكة مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث تلتزم المجموعة بتنظيم الفعاليات التي تعزز وحدة المجتمع وتعزز السعادة في منطقة الشارقة.