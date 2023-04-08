«الجودو» يبدأ معسكر الإعداد في اليابان

أبوظبي (الاتحاد)



بدأ منتخب الجودو معسكره في اليابان، أمس الأول، ضمن اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية للجودو، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، من 7 إلى 13 مايو المقبل، وتقدمت منتخبات 57 دولة للمشاركة إلى الآن، من بينها 6 دول عربية هي منتخب الإمارات الأول، والبحرين، والمغرب، وتونس، ولبنان، وجيبوتي، كما يعود منتخب اللاجئين للجودو الذي يضم 8 لاعبين ولاعبات، للمنافسة في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى.

وتضم قائمة منتخبنا اللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، واللاعبين شفيلي غرام «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، ومعروف ماجو «وزن فوق 100 كجم»، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب السابق فيكتور.

ويراس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي الذي يحضر اجتماعات الاتحاد الدولي التي تعقد في الدوحة على هامش بطولة العالم.

من جانب آخر، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصاله الهاتفي بالتميمي رئيس البعثة، بالنتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الأول، خلال مشاركته ببطولتي تبليسي في جورجيا وأنطاليا في تركيا، وأسهمت في ارتفاع تصنيف المنتخب وزيادة رصيده من نقاط التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، مواصلة لتألق «جودو الإمارات» خلال الدورات الأولمبية السابقة، التي بدأت في «لندن 2012»، وبعدها «ريو دي جانيرو 2016»، والفوز ببرونزية تاريخية غالية، والمشاركة في دورة «طوكيو 2020»، وصولاً إلى «باريس 2024»، تطلعاً إلى حصد ميدالية جديدة في بطولة العالم المقبلة، وأيضاً أولمبياد باريس.