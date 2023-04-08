«سباق الوصافة» يُشعل «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



يشعل سباق المنافسة على وصافة «دوري أدنوك للمحترفين»، مباريات اليوم الثالث لـ «الجولة 22»، والتي تشهد مساء الأحد مواجهة العين «الوصيف الحالي» للترتيب بـ «41 نقطة» أمام مضيفه خورفكان، فيما يحل الوصل المتراجع إلى «الخامس» مؤقتاً بـ «40 نقطة» ضيفاً على عجمان، ويستقبل الشارقة «السادس» بـ«39 نقطة» ضيفه الظفرة بـ «الإمارة الباسمة»، في انتظار ختام الجولة يوم الخميس المقبل بمباراة الوحدة «الثالث» بـ «41 نقطة» وضيفه دبا.

وخاضت 4 من أصل 6 أندية تلعب في اليوم الثالث للجولة الحالية للدوري، مباريات جولة الذهاب في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» مساء الأربعاء الماضي، والتي شهدت تعادل الوصل والعين من دون أهداف على ملعب «زعبيل»، وفوز الشارقة على عجمان 2-1، في انتظار الإياب الحاسم مساء الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بالعين، واستاد راشد بن سعيد معقل «البرتقالي».

ويتسلح «الزعيم» في مباراته أمام مضيفه «النسور» صاحب المركز 11 برصيد «21 نقطة»، بأفضلية عدم الخسارة في المواجهات السبع الماضية، بتحقيق الفوز في 6 مباريات، آخرها 2-1 في الدور الأول للموسم الحالي، مقابل التعادل في مباراة واحدة، ويعد خورفكان واحداً من بين ثلاثة فرق لم يخسر أمامها العين مطلقاً في الدوري إلى جانب حتا والعروبة.

ويحتضن «استاد راشد بن سعيد» في عجمان، مواجهة «البرتقالي» صاحب المركز السابع بـ «35 نقطة»، أمام ضيفه الوصل «الخامس» حالياً برصيد 40 نقاط، في مهمة صعبة لأصحاب الأرض، من أجل استعادة ذاكرة الفوز الغائبة، بالتعادل في الجولات الثلاث الماضية للدوري، وذاكرة الفوز الغائبة أيضاً في آخر 5 مواجهات أمام «الأصفر» في استاد راشد بعجمان، والتي شهدت فوز الضيوف في 4 لقاءات والتعادل في واحدة.

ويهدد الشارقة بوضع ضيفه الظفرة على حافة «إعلان الهبوط الرسمي» في مواجهة الفريقين على ملعب «الملك» بـ «الإمارة الباسمة»، وينشد «أصحاب الأرض» الوصول إلى «النقطة 42» في سباق المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري، بالاستفادة من سجل النتائج الإيجابية، بعد الخسارة أمام «الفارس» في آخر ثماني مباريات، في الوقت الذي يتشبث فيه الظفرة الأخير برصيد 8 نقاط بآماله الضعيفة في البقاء.

مباريات الأحد



خورفكان - العين 22:00

عجمان - الوصل 22:00

الشارقة - الظفرة 22:00

مباريات الخميس



دبا - الوحدة 22:00

لابا يهدد مرمى «النسور»



يقف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، على رأس قائمة هدافي مباريات فريقه أمام خورفكان برصيد 8 أهداف، وأسهم المتصدر الحالي لقائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً، بالتساوي مع مبخوت، في تسجيل 10 أهداف لفريقه أمام خورفكان في آخر 5 مباريات.

أفضلية «صفراء» أمام «البرتقالي»



يتفوق الوصل في المواجهات المباشرة أمام مضيفه عجمان قبل مباراة الأحد في «الجولة 22»، والتي تحمل «الرقم 22» في تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما حقق «الأصفر» الفوز في 11 مباراة، مقابل 6 انتصارات لـ «البرتقالي»، فيما حسم التعادل 4 مباريات.

الأجانب «كلمة السر»



سجل اللاعبون الأجانب آخر 11 هدفاً في مواجهات الشارقة والظفرة السابقة في الدوري قبل مباراة الأحد، والتي تعد الـ 24 في تاريخ لقاءات الفريقين، ويتفوق الشارقة برصيد 10 انتصارات مقابل 6 انتصارات للظفرة، فيما حسم التعادل 7 مواجهات أخرى.