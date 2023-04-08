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الرياضي

كومباني يعيد بيرنلي إلى دوري النخبة

كومباني يعيد بيرنلي إلى دوري النخبة
8 ابريل 2023 13:30

لندن (أ ف ب)

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صعد بيرنلي الذي يشرف عليه المدافع البلجيكي السابق فنسنت كومباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، بعد فوزه على ميدلزبره 2-1.
وبعد سلسلة من 19 مباراة دون خسارة، ابتعد بيرنلي بفارق 19 نقطة عن لوتون الثالث، الذي لن يكون بمقدوره اللحاق به، قبل ست مباريات من انتهاء الموسم.
وكان بيرنلي ضم كومباني، بطل الدوري الممتاز أربع مرات كلاعب مع مانشستر سيتي، عام 2022، وذلك بعد هبوطه إثر ستة مواسم في دوري النخبة «البريميرليج».
عبّر قلب الدفاع السابق عن تفاجئه من هذا الصعود السريع: «لا زلنا في فترة الفصح، هناك سبع مباريات وها نحن نحتفل. لم نتوقع ذلك».
مع هبوطه، تعيّن عليه تسديد جزء كبير من ديونه البالغة 78 مليون دولار وبيع عدد من لاعبيه المهمين.
لكن كومباني «36 عاماً»، المدرب السابق لأندرلخت، نجح في صناعة فريق جيد من الوجوه الجديدة، مستفيداً من علاقاته في بلجيكا ومع مانشستر سيتي لتعزيز تشكيلته.

فينسنت كومباني
بيرنلي
البريميرليج
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