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الرياضي

انطلاقة مثيرة لبطولة «خالد بن طناف» للبادل تنس

انطلاقة مثيرة لبطولة «خالد بن طناف» للبادل تنس
8 ابريل 2023 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل من مختلف الأعمار، انطلقت منافسات بطولة خالد بن طناف المنهالي للبادل تنس في ملاعب فندق المفرق ميلينيوم.
يشارك في منافسات البطولة، التي تسمر لأربعة أيام، 18 فريقاً من مختلف الأعمار، ومن مختلف أنحاء الدولة، وتأتي بعد النجاح الكبير، الذي حققته بطولة خالد بن طناف الرمضانية لكرة القدم، التي اختتمت قبل أيام وفاز بلقبها فريق صقور بني ياس، في حضور عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعدد من المسؤولين والمهتمين بكرة القدم.
ويأتي تنظيم بطولة البادل تنس في إطار السعي الدائم نحو استغلال انتشار اللعبة بشكل كبير في السنوات الماضية، وكذلك في إطار دعم الشباب الذين يعشقون هذه الرياضة من مختلف الأعمار.
وشهدت منافسات اليوم الأول، التي أقيمت بحضور خالد بن طناف المنهالي، منافسة شرسة بين الفرق التي تواجهت من أجل حجز مقعد في ربع النهائي، لاسيما وأن الجميع رفع شعار الفوز فقط في ظل عدم وجود فرصة للتعويض مستقبلاً.
وتأهل للدور ربع النهائي فرق نافيد والظاهري وبادل بلس وبادل نيشن والمنهالي وأميجوس وبادل ريلز، وتواصلت منافسات البطولة على مدار اليومين الماضيين، وشهدت تقديم الفرق المشاركة لمستويات فنية عالية ساهمت في جعل الإثارة عنواناً دائماً لمختلف المواجهات.
من جانبه عبر خالد بن طناف المنهالي عن سعادته البالغة بمشهد انطلاق بطولة البادل تنس، مؤكداً أن الحضور الكبير من مختلف الأعمار، خاصة الشباب والصغار، يؤكد مدى عشق هذه اللعبة والرغبة الدائمة في المشاركة في البطولات والفعاليات خاصة بها.
وأكد أن الهدف الرئيسي من البطولة هو السعي الدائم نحو استغلال طاقات الشباب وإخراج طاقاتهم بشكل سليم في ممارسة الرياضة، لاسيما وأن ذلك يساهم في جعل الرياضة أسلوب حياة، وهو ما يدعم الصحة الجسدية للشباب تحديداً.
ووجه المنهالي التحية للفرق المشاركة، مؤكداً أن مشاركة 18 فريقاً في المنافسات، يؤكد مدى التعلق بهذه الرياضة، وكذلك يؤكد أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين المحترفين الذين يمارسون البادل تنس باحترافية عالية.
وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي، واعداً بالاستمرار في تنظيم مثل هذه البطولات التي يسعد بها الجميع، خاصة الشباب.

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