«أفتربورن» يخطف أضواء كأس الوثبة في تكساس

تكساس (الاتحاد)

خطف المهر «آر بي أفتربورن»، للمالك روزبروك فارم، بقيادة فالديز جيمنيز، وبإشراف جي توريز، الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزته 8 آلاف دولار، الذي أقيم بمضمار «سام هيوستون بارك» الرملي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.

وتنافس على اللقب البالغ طوله 1107 أمتار، 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق «مبتدئة»، وتفوق البطل «آر بي أفتربورن» بسهولة وبفارق طولين عن «كونسكوينتلي» لمالكه ليسلي جيسوزيك، بإشراف تي جونسون، وقيادة آر جيورا، فيما جاءت ثالثة المهرة «آر بي بيستر»، لروزبروك فارم، بإشراف جي توريز، وبقيادة أي رودريجوز، وسجل البطل زمناً قدره 1:15:08 دقيقة.