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الرياضي

شباب الأهلي بطل «كأس 21»

شباب الأهلي بطل «كأس 21»
8 ابريل 2023 12:52

دبي (الاتحاد)
حصد نادي شباب الأهلي لقب بطولة كأس الشباب تحت 21 سنة، بعد فوزه على نادي العربي بالركلات الترجيحية (4 – 3) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء «الجمعة» على ملعب نادي البطائح.
وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي (3 – 3)، ليتم اللجوء للركلات الترجيحية مباشرة لتحديد الفريق الفائز.
وخلال مراسم التتويج، قام جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي نادي شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية.
يُذكر أن فريق شباب الأهلي بدأ مشواره في البطولة من دور الثمانية، حيثُ نجح في تحقيق الفوز على فريق الإمارات في مباراة الذهاب بنتيجة (4 – 1)، وخسر في الإياب بنتيجة (1 - 2)، ليتأهل بفارق الأهداف إلى الدور نصف النهائي لمواجهة فريق العروبة، حيثُ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بينهما، وخطف لاعبو شباب الأهلي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بتحقيق الفوز على العروبة في مباراة الإياب بنتيجة (1 – 0).

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