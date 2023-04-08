الشباب يحجب الهلال عن سباق اللقب



الرياض (أ ف ب)

كسر الشباب عقدة جاره الهلال، وفاز عليه للمرة الأولى منذ عام 2014 بثلاثية قاسية، في المرحلة الثانية والعشرين، وقضى منطقياً على آماله بالحفاظ على لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبل مواجهة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حقق الشباب آخر فوز على جاره الهلال في 17 أكتوبر 2014، بقي بعدها 19 مباراة «13 فوزاً للهلال و6 تعادلات»، من دون تذوّق طعم الفوز أمام جاره العاصمي.

وبخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، تجمد رصيد الهلال، حامل اللقب 5 مرات في آخر 6 سنوات، عند 45 نقطة من 22 مباراة، مقابل 53 نقطة للاتحاد المتصدر، 52 نقطة للنصر، فيما استعاد الشباب المركز الثالث «47 نقطة».

وتكفل بأهداف الشباب حسين القحطاني، الأرجنتيني كريستيان جوانكا وهتان باهبري، فيما أنهى الهلال المباراة بعشرة لاعبين في آخر ربع ساعة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للكولومبي جوستافو كويار، إثر عراك في أرض الملعب.

وقال مدرب الشباب الإسباني فيسنتي مورينو: «دفعتنا رغبة اللاعبين الكبيرة إلى انتصار لم يتحقق منذ فترة طويلة في الدوري، واعتمدنا أسلوباً متوازناً بتقارب في الخطوط ولم نلجأ للدفاع».

بدوره، قال جناح الهلال البيروفي أندريه كاريو: «الشوط الأول كان تنافسياً، وكفة الشباب رجحت في الشوط الثاني، علينا مراجعة أخطائنا».

واعترض مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس على قرارات الحكم ماجد الشمراني: «لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لديلجادو، وهذه ثاني مرة يتجاهل فيها احتساب ضربة جزاء لنا، بعدما فعل أمام الأهلي عام 2020».