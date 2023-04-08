مبخوت يفتتح «المئوية الثالثة» بـ «الهاتريك 15»



معتصم عبدالله (دبي)



مهد الاحتفال بـ «الهاتريك 15»، في مشوار «الهداف التاريخي» علي مبخوت، الطريق أمام فريقه الجزيرة للخروج بـ «فوز ثمين» أمام ضيفه النصر 4-3، في انطلاق «الجولة 22»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «40 نقطة»، مقابل «29 نقطة لـ «العميد» الذي استقبلت شباكه 4 أهداف للمرة الأولى، بعد ثلاث جولات على التوالي، حقق فيها الفوز أمام بني ياس والعين واتحاد كلباء بـ «شباك نظيفة» 1-0،1-0، و3-0 على التوالي.

وانتهى الشوط الأول لقمة «الأهداف السبعة» بتقدم أصحاب الأرض بهدف عبدالله رمضان في الدقيقة 20، قبل أن يضيف علي مبخوت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 52، ورد «العميد» بتسجيله «ثلاثية» بواسطة ريان مينديز في الدقيقة 63، وعادل تاعرابت في الدقيقة 69، والبوسني سمير مميسيفيتش في الدقيقة 87، قبل أن يرجّح مبخوت كفة فريقه في الوقت المحتسب بدلاً الضائع بتسجيله هدفين في الدقيقة 94 من كرة هيأها «البديل» أيمن حسين، والدقيقة101 من «ركلة جزاء» ثانية في المباراة.

وافتتحت الثلاثية في مرمى «العميد» رصيد «المئوية الثالثة» في سجل «التاريخي» مبخوت، بوصوله إلى «الهدف 203» في الدوري، من بينها 15 مباراة احتفل فيها بـ «الهاتريك»، و46 هدفاً من «علامة الجزاء» بعدما سجل هدفين في شباك الحارس أحمد شمبيه، علاوة على احتفاله بـ 21 هدفاً في «دوري المحترفين» في دقائق الوقت الحاسم «بعد الـ 90»، بما فيها الهدفان الثاني والثالث أمام «العميد».

ورفع مبخوت بفضل «الهاتريك الجديد» رصيده إلى 22 هدفاً في الدوري خلال الموسم الحالي، والذي يتنافس فيه على لقب الهداف مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، ومثلت الأهداف الـ 22 وقبل 4 جولات على الختام، ثالث أعلى معدل تسجيل لمبخوت في الدوري بعد موسمي 2016- 2017، والذي تُوج فيه بلقب الهداف بـ 33 هدفاً، في 25 مباراة، و25 هدفاً في 26 مباراة، منحته لقب هداف موسم 2021- 2022.

ولم يمنع «الفوز المثير» للجزيرة أمام ضيفه النصر، مدربه الهولندي مارسيل كايزر عن التعبير عن إحباطه لاستقبال شباك فريقه ثلاثة أهداف، من بينها هدفان من ركلة ركنية، وقال: «قدمنا في مجمل المباراة أداءً متوسطاً حتى بعد التقدم بهدفين».

وأضاف: «استقبال هدفين من الركنيات «محبط»، وعلينا علاج المشكلة المتكررة في أكثر من مباراة خلال التدريبات»، لافتاً إلى أن الروح القتالية والرغبة في تحقيق الفوز منحت فريقه النقاط الثلاث في المباراة، ويلتقي الجزيرة مضيفه الوحدة في «ديربي العاصمة» يوم 18 أبريل الحالي على استاد آل نهيان.

في المقابل، رأى الكرواتي جوران توميتش مدرب النصر، أن فريقه «نجح في إظهار شخصية قوية، ولعب بروح عالية، بعدما استقبل هدفين، ليعود إلى تحويل نتيجة التأخر إلى تقدم 3-2، قبل الخسارة في دقائق الوقت بدل الضائع»، وقال: «أهنئ الجزيرة على الفوز في مباراة شيقة وممتعة رغم الخسارة، استقبلنا هدفين من أصل 4 من ركلتي جزاء، ولاعبونا قدموا كل شيء في المباراة».