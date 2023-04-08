«النمور» يتفوق على «السماوي» بـ «السيناريو المتكرر»



فيصل النقبي (كلباء)



منح «السيناريو المتكرر» فريق اتحاد كلباء 6 نقاط أمام بني ياس للمرة الأولى بالدوري، منذ بداية «عصر الاحتراف»، ورغم أن «السماوي» أحرز هدف السبق في المباراتين، إلا أن «النمور» نجح في خطف الفوز.

وحدث ذلك في لقاء الأول من «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، على استاد كلباء، بادر بني ياس بالتسجيل عن طريق ساشا، وأدرك أحمد عامر التعادل، وأضاف حبيب الفردان الهدف الثاني، ليخطف «النمور» النقاط الثلاث، وفي الإياب مساء أمس الجمعة، ضمن «الجولة 22»، أحرز سواريز هدفاً لبني ياس بمساعدة الحارس عيسى الهوتي، ورد إيجور روسي بهدف التعادل لاتحاد كلباء، وأتبعه فيليب كيش بالهدف الثاني.

ورفع «النمور» رصيده إلى 4 انتصارات أمام «السماوي»، ورغم أفضلية بني ياس في النتائج خلال «عصر الاحتراف» إلا أن اتحاد كلباء، نجح في آخر ثلاثة لقاءات في تسجيل 5 أهداف، مقابل 3 أهداف دخلت مرماه، وخطف 7 من أصل 9 نقاط ممكنة.