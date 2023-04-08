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الرياضي

بروكلين «المتأهل 6» من «الشرقية» إلى «الإقصائية»

بروكلين «المتأهل 6» من «الشرقية» إلى «الإقصائية»
8 ابريل 2023 11:09

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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باتت مواجهات الأدوار الإقصائية في المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين شبه معلومة، مع تأهل بروكلين نتس إثر حلوله سادساً.
كان بروكلين بحاجة إلى الفوز في مباراته، لضمان بطاقة التأهل المباشرة إلى «البلاي أوف»، أو خسارة مطارده ميامي هيت، فتحقق مراده على الجبهتين.
بقيادة ميكال بريدجز «22 نقطة»، تفوّق بروكلين بسهولة على أورلاندو ماجيك 101-84، ليضمن المركز السادس في الشرقية، حيث يلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وعملاقه الكاميروني جويل إمبيد في سلسلة معقدة ضمن الدور الأول.
أما ميامي الذي سافر دون أساسييه إلى واشنطن، فقد خسر أمام ويزاردز 108-114، رغم 30 نقطة لـ «البديل» فيكتور أولاديبو.
وضمن هيت المركز السابع، وخوض الملحق أمام أتلانتا هوكس الثامن، رغم خسارة الأخير أمام فيلادلفيا 131-136 بعد التمديد. والفائز بينهما يلاقي بوسطن سلتيكس وصيف المنطقة في الدور الأول من «البلاي أوف».
وفيما أراح فيلادلفيا أساسييه، سجّل تراي يونج 27 نقطة و20 تمريرة حاسمة لأتلانتا، إلا أنه أنه أضاع 9 كرات!
وفي مباراة ثانية من الملحق يتأهل عنها الفائز لمواجهة الخاسر من مباراة ميامي وأتلانتا، يلتقي تورونتو رابتورز التاسع مع شيكاغو بولز العاشر، والفريق الذي يحسم في نهاية المطاف المركز الثامن، يلاقي متصدر الشرقية ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.
نجح تورونتو بالتغلب على بوسطن 121-102 الغائب عنه جايلن براون لإصابته بقطع في أصبع يده اليمنى، إثر حادث منزلي، وسيكون براون جاهزاً لخوض «البلاي أوف» الذي ينطلق بعد أسبوع.
أما المواجهة الأخيرة في المنطقة الشرقية، والمعلومة منذ أيام، تجمع كليفلاند كافالييرز «الرابع» مع نيويورك نيكس «الخامس».

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