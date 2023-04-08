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«رمضانية الهوكي» تصل إلى «محطة الختام»

«رمضانية الهوكي» تصل إلى «محطة الختام»
8 ابريل 2023 10:30


الشارقة (الاتحاد)

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تختتم مساء اليوم البطولة الرمضانية للهوكي في نسختها الثانية والتي ينظمها اتحاد اللعبة بملعب مدرسة الإبداع الاميركية في الشارقة، وشارك في البطولة 10 فرق هي شرطة الشارقة، الشعب، النسور الذهبية، شيما، يو تي اس سي، لاكنور، اسبيتر، النمور، الإمارات المتحدة وداداباي، وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وأسفرت نتائج جولة الختام للدور الأول عن فوز شيما على الامارات المتحدة 2-1 وشيما على مرحبا 10-0 وداداباي على قرية الشعب 2-0 وشرطة الشارقة على لاكنور 6-1.
ويلتقي في الدور نصف النهائي فريقا شرطة الشارقة متصدر المجموعة الأولى والمتأهل بالعلامة الكاملة 12 نقاط من الفوز في 4 مباريات وقرية الشعب الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما تجمع المباراة الثانية بين داداباي المتأهل بالعلامة الكاملة 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات مع فريق شيما الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.
ورصد اتحاد الهوكي برئاسة عبد الله سلطان الدح رئيس مجلس إدارة الاتحاد جوائز عينية ونقدية للفائزين حيث تم تخصيص 3 جوائز مع كأس للفرق صاحبة المراكز من الأول للثالث كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لأفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة. 

الهوكي
اتحاد الهوكي
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