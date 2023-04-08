بيولي: ميلان «مؤسف»!



ميلانو (رويترز)

بدا ميلان أقل بكثير من مستواه المعهود، ليتعادل سلبيا مع إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مما ترك المدرب ستيفانو بيولي في مواجهة الكثير من العمل للقيام به قبل مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل ميلان الآن المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 52 نقطة بفارق 22 نقطة عن نابولي المتصدر.

وبدا ميلان ظلاً باهتاً لفريق سحق نابولي 4-صفر قبل خمسة أيام فقط، وظل لاعبوه في مواجهة حالة من الإحباط فرضها دفاع إمبولي العنيد.

وقال بيولي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «هذا مؤسف لكن الفريق في حالة جيدة، النتيجة سلبية، لكن ليس هذا هو حال الأداء، إنها بالتأكيد ليست النتيجة التي أردناها، ونأسف أكثر بشأن الشوط الأول، حيث كان بإمكاننا فرض المزيد من الضغط.

وأضاف: لعبنا بقوة، ولم نسمح لإمبولي بفعل أي شيء على الإطلاق، وفعلنا كل ما نحتاج إليه في الشوط الثاني لتحقيق الفوز بالمباراة، لكن الكرة لم ترغب في الدخول الشباك.

ويتقدم إمبولي، صاحب المركز 14 برصيد 32 نقطة، بفارق 13 نقطة عن منطقة الهبوط.