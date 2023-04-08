هاني سعيد: الاتحاد المصري «يتعنت» مع بيراميدز

القاهرة (د ب أ)



أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن أزمة الحكم الأجنبي في نهائي كأس مصر المقرر له الاثنين المقبل أمام الأهلي، وما وصفه بـ «التعنت» ضد بيراميدز هي «القشة الأخيرة» في سلسلة طويلة من التعديات والتصرفات الموجهة ضد النادي.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، إن القرار الحاسم من مالك نادي بيراميدز بوقف الاستثمارات وبحث مستقبل النادي مع نهاية الموسم الحالي، ليس وليد المصادفة، وإنما بسبب الكثير من الضغوط والممارسات غير المقبولة من جانب رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري ضد بيراميدز، وأشخاص من بعض مسؤولي الكرة المصرية، وذلك فيما يتعلق باختيار مواعيد المباريات والحكام والملاعب وغيرها من التعنت غير المقبول وتضييع حقوق بيراميدز في المشاركة القارية والعربية.

وأضاف أن النادي الأهلي ليس طرفاً على الإطلاق في أزمة بيراميدز مع اتحاد الكرة المصري، فيما يتعلق بطلب النادي لحكام أجانب في مباراة نهائي كأس مصر، مشيراً إلى أن النادي يحترم الأهلي وجماهيره، ويكن كل التقدير والاحترام لـ «القلعة الحمراء»، ولكن في النهاية المشكلة مع اتحاد الكرة، وتصرفاته تجاه بيراميدز، والتي لا نجد لها مبرر بأي شكل من الأشكال، بل إن الأهلي أحرص منا على استقدام اتحاد الكرة لحكام أجانب لتلك المواجهات، والتي تمثل نهائي أعرق بطولة مصرية.

وأشار إلى أن النادي يتعجب بشدة من اتحاد الكرة المصري، وإصراره على إقحام نفسه في مواجهة النادي ورفض كل طلباته، بعدما تقدم بطلب لحكام أجانب في نهائي الكأس، مع تحمل القيمة كاملة، وبالطبع فإن النادي الأهلي يرغب في وجود حكام أجانب ضماناً للعدالة، ولرفع الحرج والضغوط عن الحكام المصريين، في مباراة نهائية حساسة تجمع بين بيراميدز والأهلي، وخروج الاتحاد بحجج واهية أولها التعلل بعدم إرسال الطلب قبل 14 يوماً، وبعدما ظهر أن الحجة واهية، رغم أن موعد المباراة نفسه حُدد قبلها بعشرة أيام فقط، وخرج بعدها ليؤكد أن قرار إقامة النهائي، هو في النهاية قرار رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا، ونادي بيراميدز تعهد في أكثر من خطاب مباشر للاتحاد بتحمل كل نفقات استقدام طاقم التحكيم.

وقال: من الغريب أن يتحدث الاتحاد عن دعم الحكام المصريين، وهو في الأساس جلب خبيراً أجنبياً لإدارة ملف التحكيم في مصر، ومن أين أتت ثقة وإصرار بيريرا على وجود حكم مصري لنهائي الكأس، وهو لم يتم تعيينه إلا قبل أيام عدة في هذا المنصب، ولم نشاهد منه أي خطوات فعلية لتطوير التحكيم حتى الآن، وكان من الأولى أن يجنب حكام مصر أي حساسية أو ضغوط في هذا التوقيت الصعب، وعلى اتحاد الكرة أن يتجنب فكرة تسريب الأخبار المغلوطة من دون الرد المباشر على خطابات النادي وطلباته المشروعة، بضمان العدالة في مباراة مهمة ونهائية تحدد وجهة أقدم بطولة مصرية.

وشدد على أن نادي بيراميدز لا يتعدى، كونه يبحث عن حقوقه، مثلما فعل فيوتشر في بحثه عن حقه أمام أسكو كارا التوجولي والحصول على نقاط المباراة، وهو ما لم يعترض عليه بيراميدز حينها، لأنه حق أصيل لهم، ولا توجد أزمة أو مشكلات مع أي نادٍ آخر في مصر، والأمر لا يتعدى البحث عن الحقوق باللوائح والقوانين، مع استمرار الود والاحترام بين النادي وجميع الأندية في مصر.

وقال إنه لا يجد تفسيرا لإصرار اتحاد الكرة المصري على معاملة بيراميدز على أنه غريب عن كرة القدم المصرية، ومساندة فيوتشر في مشكلته الأخيرة ودعمه في جلسة الاستماع بـ «الكاف» بوفد من الاتحاد وخطابات، وتناسي أن الشاكي هو نادي مصري يطالب بأبسط حقوقه، والحصول على حقه في تلك القضية.

وأنهى هاني سعيد تصريحاته بالقول إن بيراميدز لم يطلب سوى العدالة وتكافؤ الفرص، ومن لديه مشكلة مع هذا الحق عليه أن يراجع نفسه ولا يلوم بيراميدز أو مسؤوليه.