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الرياضي

الحالة «لقب» بعد 42 عاماً

الحالة «لقب» بعد 42 عاماً
8 ابريل 2023 09:40

 
المنامة (أ ف ب) 

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تُوج الحالة بلقب كأس ملك البحرين في كرة القدم، بفوزه على الأهلي 6-5 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر»، في المباراة النهائية.
ونجح الحالة بقيادة مدربه المصري محمد السميع في الظفر باللقب الأول منذ 42 عاماً، والثالث في تاريخه بعد موسمي 1979-1980 و1980-1981.
وكان الأهلي الطرف الأفضل بسيطرته التامة على المجريات وأتيحت الفرصة الأولى عن طريق البرازيلي فينيسيوس فارجاس بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر، وتوغل حسن مدن داخل المنطقة، ولعب الكرة في يد الحارس محمد الغرباللي.
وجاءت الفرصة الأولى للحالة عن طريق فهد شرار بتسديده سهلة في يد الحارس إبراهيم لطف الله، ولاحت فرصة محققة للأهلي، بعد تمريرة من مدن إلى عباس العصفور داخل المنطقة، لكنه سدد الكرة برعونة بجوار القائم الأيمن.
وواصل الأهلي تفوقه وسيطرته على المجريات في الشوط الثاني لكن لاعبيه تفننوا في إهدار الفرص، وسجل جمال راشد هدفاً للأهلي ألغي بداعي التسلل، وسدد اللاعب ذاته كرات عدة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الغرابللي أبرزها في الدقيقتين 64 و68.
وكاد الحالة أن يخطف هدفاً عن طريق «البديل» السنغالي بابا ديوب برأسية مرت فوق العارضة بعد تمريرة وليد الطيب «72»، ولم تختلف الحال في الشوطين الإضافيين دون ان تتغير النتيجة فكان الحسم بركلات الترجيح لمصلحة الحالة.

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