الأحبابي.. الأفضل في «مارس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر مارس في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة. وتفوق بندر الأحبابي، لاعب العين في فئة أفضل لاعب، على وليد أزارو «عجمان» وعبدالله توري «النصر» وفيديريكو كارتابيا «شباب الأهلي» ودجانيني «الشارقة»، فيما تفوق زايد أحمد، حارس البطائح على خالد السناني حارس الوصل وخالد عيسى حارس العين.

وتفوق حسن العبدولي، مدرب دبا على ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي وجوران توميتش مدرب النصر.