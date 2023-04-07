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حلبة ياس تعزز تحديات اللياقة البدنية بفعاليتين

حلبة ياس تعزز تحديات اللياقة البدنية بفعاليتين
8 ابريل 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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تنضم فعاليتا دو ياس واركض في ياس الجديدتان إلى روزنامة أنشطة الصحة واللياقة البدنية الحافلة بالفعاليات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس على مدار أيام شهر رمضان المبارك.
وتشهد فعاليتا دو ياس واركض في ياس لهذا العام، واللتان تقامان في وجهة أنشطة الصحة واللياقة البدنية الرائدة في أبوظبي، مشاركة واسعة من هواة الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء الدولة الراغبين بخوض تحديات جديدة للياقة البدنية خلال شهر رمضان، بما في ذلك ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجة الهوائية على مسار سباقات «الفورمولا-1»، موطن سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا-1» البالغ طوله 5.124 كيلومتر.
ويختبر المشاركون في سباق دو ياس، الذي أصبح من الأنشطة التقليدية في رمضان، لياقتهم البدنية خلال السباق الذي تبلغ مسافته الكلية 27.5 كيلومتر، ويتكون السباق من ثلاث مراحل، تبدأ مع الجري 5 كيلومترات، ثم ركوب الدراجة الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، ليختتم السباق بمرحلة جري لمسافة 2.5 كيلومتر، فيما يمكن لهواة أنشطة اللياقة البدنية الصغار المشاركة في سباق الصغار الذي تبلغ مسافته الكلية 13.5 كيلو متر.

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