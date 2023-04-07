«النصر» لـ «فخر أبوظبي» و«النمور» يقلب الطاولة أمام «السماوي»



معتصم عبدالله (دبي)



دشن الجزيرة وضيفه النصر، استجابة الأندية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كل مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع للمشاركة والإسهام في دعم نجاح «مؤتمر الأطراف COP28» الذي تستضيفه الإمارات أواخر العام الجاري، بعدما ارتدى لاعبو الفريقين «الأساور الرسمية» للمؤتمر، قبل انطلاق مباراتهما في افتتاح «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وشهدت انطلاقة «الجولة 22»، اقتناص الجزيرة لـ «النصر» الصعب بنتيجة 4-3 على استاد محمد بن زايد، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «40 نقطة»، في المركز الرابع «مؤقتاً»، مقابل «23 نقطة» لـ «العميد» التاسع، في المقابل حول اتحاد كلباء تأخره أمام مضيفه بني ياس بهدف إلى الفوز 2-1، ليرفع «النمور» رصيده إلى «29 نقطة» في المركز الثامن، مقابل «22 نقطة» لـ «السماوي» العاشر، بعدما فشل في الفوز للمباراة الخامسة على ملعبه.

في المباراة الأولى، جاءت أفضلية البداية في المحاولات الهجومية للضيوف، بعدما أهدر البوسني سمير فرصة في مواجهة المرمى، قبل أن يبعد المدافع خليفة الحمادي كرة من على خط المرمى في الدقيقة 11.

ورد أصحاب الأرض بتسديدة لأشرف بن شرقي من داخل المنطقة تصدى لها أحمد شمبيه حارس «العميد» في الدقيقة 26، وعوض بن شرقي الفرصة المهدرة بإهدائه تمريرة الهدف الأول لعبدالله رمضان على مشارف المنطقة، عالجها بتسديدة غالطت الحارس، وسكنت الشباك في الدقيقة 20، وهو الهدف السابع لرمضان من أصل 13 هدفاً في الدوري من خارج المنطقة.

واستثمر «فخر أبوظبي» ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني، إثر لمسة يد على المدافع جلوبير ليما ترجمها «التاريخي» علي مبخوت بنجاح، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 52، وهو «الهدف 201» في سجل مبخوت في الدوري، و«الهدف 45» من علامة الجزاء.

وقلص ريان مينديز الفارق، بتسجيله الهدف الأول لـ «العميد» من رأسية في الدقيقة 63، مستفيداً من ركلة ركنية نفذها توزي، وهو الهدف الخامس لمينديز في صدارة هدافي «الأزرق» في الدوري.

وأدرك عادل تاعرابت التعادل بتسجيله الهدف الثاني للنصر من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، وهو الهدف الرابع للاعب المغربي لـ «العميد» في الدوري والأول، بعد صيام 540 دقيقة منذ هدفه أمام خورفكان في «الجولة 16».

وكرر «العميد» سيناريو الهدف الثاني، بعدما أضاف البوسني سمير مميسيفيتش الهدف الثالث من رأسية ثانية، مستفيداً من ركنية نفذها توزي مجدداً في الدقيقة 87.

ورد مبخوت بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 94، مترجماً كرة هيأها «البديل» العراقي أيمن حسين داخل المنطقة، وعاد مبخوت نفسه ليمنح «فخر أبوظبي» التقدم بتسجيله هدفه الثالث «هاتريك» من ضربة جزاء في الدقيقة 101، ويحتفل بـ «الهاتريك 15» في سجله في الدوري.

وأكمل «العميد» الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه جلوبير ليما بالإنذار الثاني في الدقيقة 103.

وعلى استاد بني ياس في الشامخة، فاز اتحاد كلباء، على مضيفه بني ياس، بهدفين لهدف، وسجل عيسى أحمد حارس «النمور» هدف تقدم بني ياس في الدقيقة 10 بالخطأ في مرماه، ورد الضيوف بـ «ثنائية» إيجور روسي في الدقيقة 56، وفيليب كيش في الدقيقة 69، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها اتحاد كلباء على بني ياس في مباراتي الدورين الأول والثاني لدوري المحترفين.