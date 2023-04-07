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«نقاط ليتشي» تقرب نابولي من الحسم

«نقاط ليتشي» تقرب نابولي من الحسم
7 ابريل 2023 23:54

روما (د ب أ)

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استعاد نابولي توازنه بعد الهزيمة الثقيلة أمام ميلان وتغلب على مضيفه ليتشي 2 / 1، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتقدم نابولي بهدف سجله جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 18، ثم تعادل ليتشي بهدف للاعب فيدريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة 52.
بعدها استفاد نابولي من النيران الصديقة، حيث جاء هدف الفوز للفريق في الدقيقة 64، وسجله فلاديميرو فالكوني لاعب ليتشي بالخطأ في مرمى فريقه.
وتقدم نابولي خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري الإيطالي، حيث ارتفع رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.
وصالح نابولي جماهيره واستعاد توازنه بعد الهزيمة الثقيلة، التي تعرض لها على ملعبه أمام ميلان صفر / 4 في الجولة الماضية في الثاني من أبريل.

نابولي
الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان
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