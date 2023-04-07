السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ساليرنيتانا يعاقب إنتر ميلان

ساليرنيتانا يعاقب إنتر ميلان
7 ابريل 2023 23:47

روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«نقاط ليتشي» تقرب نابولي من الحسم
«هتافات لوكاكو» تُغلق ملعب «السيدة العجوز»!

ضاعف ساليرنيتانا معاناة إنتر ميلان وتعادل معه 1/ 1، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز إنتر ميلان بهدف سجله روبن جوسينس في الدقيقة السادسة، لكن ساليرنيتانا خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة، عن طريق أنتونيو كاندريفا لاعب إنتر ميلان السابق. وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإيطالي، وقد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 20 نقطة خلف المتصدر نابولي، وأربع نقاط خلف لاتسيو، بينما يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام ميلان وبفارق نقطة واحدة أمام روما. ويخوض ميلان مباراته بالمرحلة نفسها أمام إمبولي في وقت لاحق اليوم، كما يلتقي روما مع تورينو غداً السبت. وتعادل ساليرنيتانا للمباراة الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر. ودفع إنتر ميلان الذي يدربه المدير الفني سيميوني إنزاجي ثمن الفرص الضائعة، حيث صنع عدة فرص تهديفية بعد التقدم المبكر، لكن لاعبيه أهدروها كما عانده الحظ في تصدي القائم والعارضة لكرتين. وافتتح جوسينس التسجيل للإنتر مبكراً إثر تمريرة من روميلو لوكاكو، استغلها بالشكل الأمثل ليسكن الكرة في الشباك. وكاد إنتر أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني بعدها مباشرة، إثر تمريرة من جوسينس أربكت دفاع ساليرنيتانا لكن لوكاكو لم يستغلها. بعدها أرسل دينزيل دومفريس تمريرة إلى لوكاكو الذي حاول تصويب الكرة برأسه إلى داخل الشباك، لكن حارس المرمى جوليرمو أوتشوا تصدى لها بركبته. وفي الشوط الثاني، عاند الحظ نيكولو باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان، حيث سدد كرة خطيرة من مسافة 20 ياردة لكن القائم الأيسر تصدى لها. وتألق الحارس أوتشوا في التصدي لكرة خطيرة سددها ستيفان دي فري، بعد أن تصدت العارضة لكرة أخرى من لوكاكو. كذلك أفلت إنتر ميلان من هدف محقق عندما تصدت العارضة لكرة من المهاجم البديل بولايي ديا. وفي الثواني الأخيرة من المباراة، أرسل كاندريفا تمريرة، مرت فوق الحارس أندريه أونانا وسكنت شباكه معلنة تعادل ساليرنيتانا 1/ 1.

إنتر ميلان
نابولي
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©